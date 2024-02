Organizirane grupe preuzimaju prebacivanje migranata: Put od Sirije do EU košta i do 12.000 eura

Organizirane kriminalne grupe unutar same migrantske populacije preuzimaju poslove prebacivanja migranata preko državnih granica do zemalja Evropske unije, pa i njihov put kroz Srbiju i BiH prema Hrvatskoj. Potvrdio je ovo za “Avaz” direktor Službe za poslove sa strancima BiH Žarko Laketa.



Imaju oružje

- I u BiH dolazi do organizovanja grupa unutar migranata iz Afganistana, Sirije, Pakistana, oni rade s tim i imaju svoje mreže. Do sada smo imali nekoliko migranata koji su bili u Srbiji pa su došli kod nas i, u saradnji sa SIPA-om, došli smo do njih. Do takvih informacija dolazimo i prilikom same registracije unutar naših kampova. Na osnovu operativnih saznanja, sigurno je da oni imaju određenu vrstu naoružanja kod sebe radi svoje bezbjednosti, jer prolaze kroz različite prostore - kaže Laketa.