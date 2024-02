Abel Baltić direktor Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo podnijet će ostavku na ovu poziciju. Ovo je za portal „Avaza“ potvrdio dr. Baltić.

Dodao je da ostavku na mjesto direktora JU Dom zdravlja KS podnosi zbog neusvajanja izvještaja o radu za 2022. godinu.

- To smatram moralnom obavezom. Ostavku ću podnijeti čim se formira novi Upravni odbor jer po zakonu tako to ide. Mislim da će to biti sutra – kazao je dr. Baltić za portal „Avaza“.