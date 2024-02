Danas u "Dnevnom avazu" čitajte: Penzioneri dobivaju još 300 KM na penziju?!

U današnjem izdanju „Dnevnog avaza“, najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte hoće li penzioneri u Federaciji BiH dobiti još 300 KM na penziju, ako već nema uvjeta za 13. penziju.

Poznato je da postoje slučajevi u kojima osuđenici, njihova rodbina, prijatelji, pa čak i advokati u zatvor pokušavaju unijeti nedozvoljene supstance, posebno drogu. Donosimo vam neke od najzanimljivijih primjera kako su pokušavali unijeti drogu u zatvore.

Konstituiranje organa nove stranke na bh. političkoj sceni, pokreta Naprijed BiH Šemsudina Mehmedovića prate brojne zagonetke i tajnovitost u pogledu kadrovskih rješenja. Dok se špekulira da je u rukovodstvu i dojučerašnji istaknuti kadar SDA Adil Osmanović, on to poriče. Postavlja se pitanje je li to Osmanović okrenuo leđa Mehmedoviću.

Zabrinjavajući podaci pokazuju da u BiH propada, za samo godinu razvelo se gotovo 3.000 parova.

Za „Avaz“ je govorila direktorica Direkcije za evropske integracije (DEI) Elvira Habota. Između ostalog, istaknula je da je BiH spremna za početak pregovora s EU.

Bosanci i Hercegovci najviše vole pitu i kafu, a nutricionista Inga Marković objasnila je za „Avaz“ gdje griješimo i šta bismo mogli promijeniti u svojim prehrambenim navikama.

