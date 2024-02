Premijer Nikšić s delegacijom Vlade FBiH boravio u Bihaću

Delegacija Vlade Federacije BiH predvođena premijerom Nerminim Nikšićem, a u kojoj su dopremijer i ministar finansija Toni Kraljević, zamjenik premijera i ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kermal Hrnjić, boravila je danas Bihaću povodom obilježavanja Dana Grada Bihaća.

Ovom prilikom održan je i sastanak sa gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem na kojem je razgovarano o realizaciji kapitalnih projekata u Unsko-sanskom kantonu čija je realizacija počela još u prethodnoj godini, a u ovoj će se, kako je naglašeno, nastaviti.

Niz projekata

- Pokazali smo u prethodnoj godini da se može izgraditi dobar odnos i sa lokalnim vlastima ovdje u Unsko-sanskom kantonu. Mislim da je to posebno interesanstno za nekoliko opština i gradova. Mi ćemo se potruditi da novca bude za sve projekte, ali treba znati da je Budžet u najvećoj mjeri determiniran zakonskim rješenjima koje imamo prema socijalnim kategorijama i penzionerima - istakao je premijer Nikšić.

Federalni premijer je ocijenio da je u prethodnoj godini pokazano da se može napraviti odnos s lokalnim vlastima u USK, navodeći da gradonačelnik Bihaća s ponosom može izaći pred građane i reći da je na osnovnu saradnje s Federalnom vladom realizirao niz projekata, a da realizacija novih tek predstoji.

- Danas smo spomenuli one projekte koji su ključni ovdje, a to je nastavak izgradnje Aerodroma Bihać, puta Bosanska Krupa-Bihać, stvaranje pretpostavki da Nacionalni park posluje pozitivno i puno je stvari koje možemo zajedno uraditi i koje ćemo raditi. Brza cesta je nešto što imamo na umu, imamo određene ponude zainteresiranih kompanija. I to su opcije o kojima razmišljamo jer imamo želju da u što kraćem roku isprepletemo Federaciju BiH mrežama autocesta i brzih cesta, jer je to zamah za lokalne privrednike i stvaranje pretpostavki da naše kompanije postanu konkurentne u svijetu – naglasio je premijer Nikšić.

Poticaj poljoprivredi

Ministar Hrnjić današnju posjetu smatra izuzetno značajnom i kaže da potvrđuje privrženost Federacije BiH i cijelog njenog rukovodstva Bosanskoj krajini, odnosno Gradu Bihaću kao administrativnom centru Unsko-sanskog kantona.

- Pričali smo o projektima i kapitalnim projektima, a tri teme koje su preovladavale su Aerodrom, cesta Bihać-Bosanska Krupa i Nacionalni park Una. To je molba svih građana Bihaća, Gradske uprave i mene kao ministra u Vladi FBiH, da Federalna vlada podrži te projekte u ovom mandatnom periodu – rekao je ministar Hrnjić.

Kada su u pitanju poticaji u poljoprivredi, ministar Hrnjić je podsjetio da je Budžet FBiH ispoštovao svih 165 miliona KM koje su direktno isplaćene prema poljoprivrednim proizvođačima i prehrambenoj industriji.

- Sredstva su već na računima korisnika i već smo u pripremi strategije koja će ove sedmice na Vladu FBiH. Pripremamo novi program za 2024. godinu i tu imamo na raspolaganju 175 miliona KM kada je u pitanju direktna poljoprivredna proizvodnja - kazao je ministar Hrnjić.

- Drago mi je da Vlada FBiH pokazuje veliki interes za projekte koji su značajni za Bihać i ovaj dio BiH. Njihova opredjeljenost je neupitna, što su i potvrdili današnjim dolaskom na obilježavanje 764. godišnjice postojanja našeg grada. Mogu danas kao prvi čovjek Bihaća, u ime svojih sugrađana, reći da osjećam tu podršku i siguran sam da je pred nama uspješna saradnja - izjavio je gradonačelnik Elvedin Sedić.

Premijer Federacije BiH sa gradonačelnikom Bihaća je obišao lokalitet bihaćkog aerodroma.