Komšić: Imam osobu za svog nasljednika u Predsjedništvu

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je održao govor povodom Dana nezavisnosti.

Na samom početku se Komšić osvrnuo na formiranje ustava u BiH, zaključivši da se i danas na isti način priča o tome kakva će BiH biti i kakva treba da bude - odnosno, kako navodi, hoće li ostati na dejtonskim postavkama ili će se kretati ka liberalnoj demokratiji.

Govorio je o građanskom u BiH i ulozi međunarodne zajednice u funkcionisanju BiH.

- Ne smijemo biti nezahvalni i ne priznati zaslugu međunarodne zajednice, posebno SAD i pokojnog predsjednika Širaka (Chiraca), ali imamo pravo biti kritični prema njihovom gledanju sada i današnjem pristupu kada je riječ o BiH. Kad kažem građanski želim odmah da kažem da to ne znači da se bilo čiji nacionalni identitet negira. To govorim zbog zlonamjernih intepretacija da kad kažemo građanski znači dominaciju jednog naroda. Nema JNA, nema te sile koja prijeti BiH. Ovaj put ne postoji prijetnja od konflikta kakva je postojala '92, ali postoje interesi kako od naših susjeda, kako od evropskih zemalja, SAD, Velike Britanije, postoje njihovi interesi kada je riječ o stanju i statusu BiH u ovom trenutku i u budućnosti - poručio je Komšić.

Riječi je bilo i o kandidatu DF-a za Predsjedništvo 2026.

Nakon kratkog obraćanja na FPN-u, Komšić je odgovarao i na pitanja studenata. Pitali su ga "zašto nije spremio nasljednika za naredne izbore, kada ode iz Predsjedništva, da BiH ima koga birati", cijeneći da je riječ o patrioti.

Komšić, koji naredne godine nema priliku da se kandiduje, kroz šalu je pokazao da je riječ o teškom pitanju, ali je najavio da ima u planu jednu osobu.

- Nemojte biti ubijeđeni da je to tako, ali nemojte očekivati, ostalo je dvije i po godine do izbora, da sada govorim o tim stvarima, otom-potom. To je jedna od stvari o kojima razmišljam, neću da kažem da me muče. Mislim da sam pronašao pogodnu osobu. Ostaje mi samo da tu osobu ubijedim da krene u tom pravcu, jer mislim da može da pobijedi - poručio je.