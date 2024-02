Zahiragić o pregovorima sa Evropskom unijom: To je jedna šarena laža

Potpredsjednik SDA Haris Zahiragić, komentarisao je u Danu uživo na N1, brojne aktuelne političke teme. Osvrnuo se na današnji sastanak državne koalicije u Mostaru, ali i na pregovore sa Evropskom unijom.

Komentarišući sastanak državne koalicije, kazao je da je zapazio nekoliko stvari, a posebno da je postignut sporazum oko sastava CIK-a.

- To govori da je trojka spremna isporučiti zahtjev koji do momenta imenovanja saziva CIK-a frustira Čovića i Dodika, koji su do tada imali potpunu kontrolu CIK-a - rekao je Zahiragić.

"Šmit onemogućen da išta uradi"

Na pitanje da li će se smjena saziva CIK-a desiti zajedno sa političkim izmjenama Izbornog zakona, Zahiragić je mišljenja da će to biti bez izmjena Izbornog zakona.

- U ovom momentu su odustali jer Američka ambasada i State Department nisu baš, zapravo potvrdili su ono što je propisano Ustavom. Zapravo ta norma koja frustira Čovića, ne može se promijeniti bez izmjene Ustava BiH. Ukoliko nešto tako urade, Ustavni sud BiH će to oboriti - istaknuo je, te dodao:

- Oni su napravili lažnu debatu o Apelacionom sudu BiH. Da li će biti sjedište u Lukavici ili u Banjoj Luci. U toj lažnoj debati, u lažnom sukobu, potpuno je zanemareno da se Sudu BiH oduzimaju nadležnosti za opšti kriminalitet i prebacuju samo za kriminal u institucijama u BiH i za međuentitetski kriminal i snaže se enititetska pravosuđa, a državni Sud BiH se na taj način slabi. I to je tema na kojoj moramo insistirati.

Govoreći o tehničkim izmjenama Izbornog zakona, i najavama da će visoki predstavanik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nametnuti izmjene, ako do toga ne dođe, rekao je da Šmit onemogućen da išta uradi.

- Šmit nije lakovjeran, ali mora tražiti političku podršku. Američka strana to zahtjeva od Šmita, a EU pod uticajem hrvatske politika traži da se to ne desi, jer ako se to desi, tema Izbornog zakona će ostati po strani i Čović neće imati priliku da razgovara o novom izboru člana Predsjedništva - rekao je Zahiragić.

Šta će se desiti 21. marta?

- Ukoliko se desi otvaranje pregovora to će biti uprkos, a ne zahvaljući vlasti BiH. Ne mislim da je posebna zasluga SDA za kandidatski status u proteklih godinu dana, jest posljednjih 30 godina. SDA je zbog kontinuiteta svoje politike državotvorne možda dovela do toga, politička situacija u Evropi i svijetu je dovela do toga - stava je potpredsjednik SDA.

Druga tema je, smatra Zahiragić, da su ti pregovori “jedna šarena laža” u koju on ne vjeruje više.

- Vidite da su Albanija i Makedonija sav svoj posao završili, da ne govorim o Turskoj. Razlozi su puno dublji, i u EU, na nama je mi pravimo standarde u našoj državi, da mi pravimo Evropu i vladavinu prava, ekonomiju, privredu - kazao je Zahiragić, dodajući da što njega tiče “ne moramo nikada ni ući u Evropsku uniju, ali da napravimo EU ovdje”.