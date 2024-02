Muftija Fazlović: Političari moraju poduzeti neophodne mjere kada je u pitanju Srebrenica

Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović apelirao je na predstavnike svih političkih stranaka da poduzmu neophodne mjere kada je u pitanju rješavanje položaja Bošnjaka u Srebrenici.

Gostujući u programu BIR televizije, muftija Fazlović je ocijenio da smjena Hamdije Fejzića s pozicije zamjenika načelnika Srebrenice predstavlja primjer „alarma u našem društvu“.

Smjena Hamdije Fejzića

- Kada je riječ o bošnjačkim predstavnicima u politici i vlasti, na njima je zasigurno najveća odgovornost. Moramo od sebe polaziti, mi smo najodgovorniji za svoj put i sudbinu - poručio je muftija Fazlović.

Kazao je da nakon Fejzićeve smjene nije urađeno ono što se očekivalo nakon jednog ovakvog akta, koji predstavlja presedan.

- U Srebrenici to nismo imali kada su Bošnjaci bili u većini u Skupštini grada; bili su drugačiji aršini, drugačije su se uključivale i institucije međunarodne zajednice koje djeluju u BiH. Itekako se vodilo računa koliko su oba naroda zastupljena, koliko konkretno participiraju u vlasti. Došlo je do obrta, uopće ne možemo biti zadovoljni - podcrtao je muftija Fazlović.

Još jednom je podsjetio da se ovo sve događa u Srebrenici, gradu u kojem je nad Bošnjacima počinjen genocid.

- Zar to nisu tako krupne činjenice, zar uz njih ne ide veliki poziv na akciju, i kada je riječ o Bošnjacima, bošnjačkim predstavnicima u vlasti na nivou države Bosne i Hercegovine, ali i jednako tako kada je riječ o institucijama međunarodne zajednice koje imaju jasno definiran mandat i mogu djelovati u skladu s tim mandatom - upitao je muftija Fazlović.

Značaj djelovanja IZ

Ovom prilikom iskazao je bojazan da će, ukoliko se pređe preko ovog neprihvatljivog čina koji je izveden na lokalnom nivou, uslijediti i druga nepovoljna djelovanja u vlasti.

- Svemu tome svjedočimo i upućujemo apel i ovom prilikom da se naspram ovakvog razvoja političkih prilika poduzmu konkretne i neophodne mjere. To se naprosto mora učiniti kada je riječ o Srebrenici - poručio je muftija Fazlović.

Ovom prilikom on je, između ostalog, ukazao na značaj djelovanja Islamske zajednice u BiH kada su u pitanju džemati na području muftiluka tuzlanskog, posebno povratnički, navodeći da su, zahvaljujući predanom radu, obnovljene džamije i ostali objekti koji su neophodni za odvijanje vjerskog života.

- Već desetljećima smo posebno okrenuti Bošnjacima, našim džematlijama koji su se vratili u svoje gradove i sela i obnovili džemate. Imali smo potrebu da obnovimo skoro sve džemate Muftijstva tuzlanskog, a njih je oko 60 koji djeluju na području RS. Svjedočili smo njihovom razvijanju i izvjesnom stabiliziranju. Nailazili smo sve vrijeme i na poteškoće, veće ili manje. Te prepreke nisu jednako prisutne u svim dijelovima Muftijstva. Kada govorimo o Podrinju, one su više izražene u medžlisima Srebrenica, Bratunac, Vlasenica i Zvornik. Odgovorno djelovanje organa vlasti na području RS najčešće je izostajalo - kazao je muftija Fazlović.

Odgovornost za ostvarivanje prava ljudi naročito je izražena kod onih koji vrše vlast.

- Morali bi predstavnici u vlasti da vode računa šta govore i kakve poruke šalju. To je vrlo često veliki problem. Neodgovorne poruke ohrabre, neka je to neki mali broj ljudi, ali i oni mogu prouzrokovati probleme i poteškoće svojim komšijama - kazao je muftija tuzlanski.

Predan rad imama

Muftija se posebno osvrnuo na predan rad imama, te je poručio da su oni u svom djelovanju dokazali odgovornost te zaslužuju priznanje i veliku podršku.

- Ta podrška je istaknuta unutar Islamske zajednice, ali je neophodno da imami za svoje izuzetne uloge u vjerskom i društvenom životu imaju širu podršku - kazao je tuzlanski muftija.

Naglasio je da Islamska zajednica u kontinuitetu čini sve što je u stanju da olakša život Bošnjaka koji su se vratili u svoja rodna mjesta i obnovili džemate i imanja.

- Islamska zajednica ima svoju odgovornost naspram vjerskog i duhovnog života Bošnjaka. Moguće je njezino sudjelovanje u afirmirmaciji kulture Bošnjaka. Međutim, mnoga druga pitanja ne mogu biti rješavana posredstvom djelovanja Islamske zajednice. S tim u vezi, krajnje je vrijeme da se sistematično i sveobuhvatno pristupi pitanju statusa Bošnjaka na području RS. Mislim da postoje resursi za takvo djelovanje. Institucije u okviru vlasti na federalnom nivou nužno moraju učiniti više, kao i Tuzlanski i Sarajevski kanton. Određenih aktivnosti ima, ali one su sasvim nedovoljne - naveo je muftija Fazlović.

Ukazao je na činjenicu da su mnoga prava Bošnjaka povratnika koja oni žele ostvarivati u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, kao što je pravo na liječenje, rješavanje penzija i školovanje učenika i studenata, uskraćena. Jasno je poručio da Islamska zajednica ne može predstavljati Bošnjake na političkom planu i u vlasti, te da to moraju činiti političke stranke Bošnjaka.

Jedinstvo Bošnjaka

- Mislim da se vrlo malo čini na tom planu. Uočavamo da su mnogi iz bošnjačke politike zainteresirani da naš narod politički podijele. To je tendencija koja predstavlja veliku opasnost. Džemat predstavlja jedinstvo Bošnjaka. Imali smo primjera kada smo morali s velikom pažnjom pristupati da bismo sačuvali jedinstvo u nekim našim džematima. Stranačke intervencije su bile tako uporne da je to nevjerovatno. Kratkovido je to i nedopustivo ponašanje. Bit ćemo spremni da jasno upozorimo na takva postupanja, jer to može da sunovrati Bošnjake na području RS i da degradiramo sve ono što smo na mnogim poljima do sada postizali - poručio je dr. Fazlović.

Muftija je ukazao da je, pored političkog djelovanja, od velike važnosti i potreba jačanja ekonomije na području RS.

- Presudno važno pitanje je ekonomija. Mora se učiniti mnogo više na razvijanju privređivanja među Bošnjacima koji žive u RS-u. Imamo dobrih primjera i oni kao svjetlo sijaju - poručio je muftija dr. Vahid Fazlović.

U intervjuu, koji je dostupan na YouTube kanalu BIR televizije, muftija je govorio i o Turali-begovom vakufu u Tuzli, radu Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, obnavljanju rada Behram-begove medrese u Tuzli, važnosti obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti BiH, te općenito o stanju u društvu.