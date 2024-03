Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

1810. - Rođen slavni poljski kompozitor i pijanist Frederik Šopen (Fryderyk Szopen), najistaknutiji predstavnik poljske muzičke kulture i jedan od najznačajnijih pijanista i kompozitora svih vremena. U svojoj dvadesetoj godini Frederik Šopen se preselio u Pariz s ciljem da se usavrši. Do tada je već komponovao svoja dva klavirska koncerta. Bio je prvi zapadni kompozitor koji je u klasičnu muziku unio elemente slovenske muzike. Njegove mazurke i poloneze i danas predstavljaju temelj poljske narodne klasične muzike. Šopen je bio krhkog zdravlja i umro je sa 39 godina nakon dužeg bolovanja od tuberkuloze, 17. oktobra 1849. godine.

Albert Beri izveo prvi uspješni skok s padobranom

1911. - Umro Jakobus Henrikus van 't Hof (Jacobus Henricus van 't Hoff), holandski fizikohemičar i organohemičar, dobitnik prve Nobelove nagrade za hemiju 1901. Istraživao je brzine hemijskih reakcija, hemijsku ravnotežu, elektrolitsku disocijaciju, izveo jednadžbu za osmotski tlak (van’t Hoffov zakon) i uveo pojam hemijskog afiniteta.

1912. – Albert Beri (Berry) izveo prvi uspješni skok s padobranom. Iskočio je iz dvokrilnog aviona s gotovo 450 metara visine u američkom Misuriju.

1927. - Rođen Hari Belafonte (Harry), američki pjevač i glumac. Profesionalnu pjevačku karijeru otpočeo je 1952. godine, izvodeći pučke balade i popularne melodije u ritmu kalipsa. Na filmu je debitirao 1953. ulogom u "Sjajnom putu", a naročito se istakao nastupom i izvedbom songa u "Sunčanom otoku" 1957. godine.

1935. - Džed Alan (Jed Allan), američki glumac koji se proslavio u serijama "Dani naših života" i "Santa Barbara", rođen je na današnji dan. Karijeru je započeo kad se pojavio u serijama “Love of Life” i “The Secret Storm”, nakon čega se kao Don Kreg 1971. godine pridružio ekipi serije “Days of Our Lives”. Tu je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom, a lik Krega glumio je čak 14 godina.