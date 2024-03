Cvitanović se obrušio na Komšića: Njegove izjave su najbolji primjer zašto Hrvati ne obilježavaju Dan nezavisnosti BiH

Govor Željka Komšića na svečanosti obilježavanja Dana nezavisnosti BiH kojim je ARBiH nazvao jedinom legalnom i legitimnom vojskom u BiH koja je svojim djelovanjem primorala SRJ i RH da potpišu međunarodne sporazume o miru te da se obavežu da neće imati teritorijalne pretenzije prema BiH, rekao je predsjednik HDZ 1990 Ilija Cvitanović.

- Izjave Željka Komšića možda su najbolji primjer zašto Komšić nije niti može ikad bit legitimni predstavnik Hrvata u BiH. Na ovaj način Komšić pokazuje da uopšte ne razumije narav odnosa u BiH i da ovoj državi uopće ne želi dobro. Armija RBiH je vojska jednog naroda i to Komšić jako dobro zna. Ja vjerujem da je njemu kao zlatnom ljiljanu vojska bošnjačkog naroda najpriraslija srcu jer je bio njezin dio ali ne i narodu u čije ime prima plaću u Predsjedništvu. Narod koji predstavlja ubijan je od te vojske, iza koje su ostale stotine stratišta hrvatskog naroda koji nikada nisu procesuirani. Hrvatsko vijeće obrane je legalna i legitimna vojna formacija hrvatskog naroda u BiH, u konačnici to je i zakonima države BiH potvrđeno.

Ne znam o kakvim vojnim djelovanjima ARBiH Komšić govori, posebno ne razumijem kakvim vojnim uspjesima je primorana hrvatska strana u ratu da potpiše mir i priznaju BiH. Bez Splitskog sporazuma o zajedničkom vojnom djelovanju i združenih snaga HVO i ARBiH rat u BiH dobio bi drugu dimenziju jer napredovanja srpskih snaga posebno na prostorima sjeverozapadne BiH bila su nezaustavljiva. Svjestan sam da bi Komšić kao drugi bošnjački član predsjedništva želio vojne uspjehe ARBiH maštovito prikazati ali povijest je nešto sasvim drugo.

Bosna i Hercegovina nije ono što bi Komšić želio da ona jeste. Komšić, naravno, ima pravo na svoju interpretaciju historijski zbivanja u BiH ali onda laže sebe i sve one koje predstavlja. Ovakvim izjavama samo se bh narodi međusobno još više udaljavaju te time potvrđuje da BiH nije moguća kao država. Međutim, to Komšića svakako puno i ne zabrinjava, njega ne zanima ni država ni narod nego njegova pozicija i status. Samo se s vremena na vrijeme javi s ovakvim izjavama kako bi među ljudima zapalio niske strasti. To je neodgovorna i sebična politika - naveo je Cvitanović.