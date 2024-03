Mašić, o prekidu sjednice, za "Avaz": Neki su navikli 30 godina da budu vlast i gospodare sistemom koji su napravili sami za sebe

Redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prekinuta je danas prije usvajanja dnevnog reda, a nakon prihvatanja mandata zastupnici Franki Leko.

Naime, zbog čekanja na prihvatanje mandata zastupnici vladajuće većine Franki Leko (HDZ) te zbog presude zastupniku Halilu Bajramoviću, čija zamjena također još nije imenovana, vladajuća većina nije imala dovoljno glasova da izglasa zaključak kojim će dopredsjedavajući Mladen Bošković (HDZ BiH) voditi ovu sjednicu, pa je Mirjana Marinković Lepić (NS), mimo preporuke ljekara, vodila prvi dio sjednice dok nije prihvaćen mandat zastupnici Leko.

O ovim dešavanjima, ali i brojnim blokadama sa kojim se susreće vladajuća većina u Predstavničkom domu, razgovarali smo sa šefom Kluba SDP-a Damirom Mašićem (SDP BiH).

- Niko nije očekivao danas da se potpuno nesporna stvar može problematizirati. Danas nije nikakva posebno teška sjednica bila, niti je trebala biti. Danas je trebalo osam zakona da se tretira. Opozicija koja sve vrijeme kritikuje da nema zakona dođe na sjednicu sa osam novih zakona i onda se gleda da oni to obore na potpuno nepotrebnim stvarima – kazao je Mašić za „Avaz“.

Imao saglasnost

Podsjeća da je Mladen Bošković tražio da se zaključkom potvrdi da on može voditi ovu sjednicu, iako je upitno da li je to bilo potrebno, jer je imao potpisanu saglasnost i ovlaštenje od strane predsjedavajuće Lepić.

- Na to ovlaštenje je saglasno čak dala i druga dopredsjedavajuća Gabela (SBiH), tako da je bilo nesporno da u skladu s procedurama može voditi sjednicu. On se dodatno htio osigurati, ali to je već pitanje za njega. On je tražio taj zaključak, ali dvoje zastupnika iz vladajuće većine nisu bili tu, pa je opozicija to zloupotrijebila na način da obori zaključak. Čak i nakon obaranja zaključka nije postojala niti jedna jedina prepreka da Bošković vodi sjednicu. Nažalost, od cijelog dana samo smo uspjeli verificirati mandat novoj kolegici. Nadam se da će u narednim danima biti zakazan nastavak ove neuspješne sjednice. Građani FBiH ovim peripetijama opozicije samo dodatno gube vrijeme, mi svi zajedno gubimo vrijeme, svi ovi zakoni će biti usvojeni. Nesporno je da postoji parlamentarna većina, ona jeste tijesna, imamo 51 ruku, što evidentno nekada otežava rad – rekao je Mašić za portal „Avaza“.

Već neko vrijeme je najavljena izmjena rukovodstva Parlamenta FBiH, gdje je najavljeno da bi Dragan Mioković trebao naslijediti Mirjanu Marinković-Lepić, a Kenan Uzunović opozicionu zastupnicu Edinu Gabelu. Upitali smo zašto se to ne okončava, a Mašić ističe da je prava adresa za to pitanje isključivo Mladen Bošković.

- Po Poslovniku Predstavničkog doma predsjedavajući bilo kojeg radnog tijela ima apsolutno i suvereno pravo da saziva, da predlaže dnevni red, što se tiče pitanja izbora Miokovića tu nema ništa sporno. Ukoliko postoji sporno nešto nekome drugom, onda te osobe trebaju dati odgovor na to pitanje. Marinković-Lepić treba biti zamijenjena drugim kadrom iz Naše stranke, što je u ovom slučaju Mioković. Zbog čega se to još nije desilo, kada će se desiti, to je pitanje za predsjednika Komisije, što je u ovom slučaju Bošković – naglasio je Mašić za „Avaz“.

Vezano za prijedlog za imenovanje Kenana Uzunovića, on ističe da se o tome nikada nije razgovaralo.

- Da li je postignuta saglasnost političkih subjekata koji su pregovarali ne znam, jer je to politička pozicija, naravno da tu treba biti neko iz vladajuće većine. Ranije je bilo nekih prijedloga, od kojih se odustajalo, kao što je bilo za Arnela Isaka. Iz tog Kluba, koji čini i Isak, je došao kasnije prijedlog Uzunovića, ali šta će se dalje dešavati to je do parlamentarne većine, odnosno do lidera koji pregovaraju o tome – poručio je Mašić za „Avaz“.

Kraj blokada

Da li je blizu okončanje opozicionih blokada, prekida sjednica, sjednica koje traju dvocifren broj sati, Mašić kaže:

- Mi smo promjenom Poslovnika osigurali sve uslove rada za Parlament u smislu da on bude brži, efikasniji i djelotvorniji, da se spriječe zloupotrebe, besmislene pauze i replike, međutim, šta god da uradimo pojavi se nešto novo. Razumijem potrebu opozicije da problematizira neke stvari. I sam sam bio šef opozicionog Kluba u prošlom mandatu. Nikada nismo radili ovo što trenutna opozicija radi. Nikada nismo blokirali održavanje sjednica, niti smo rušili kvorume na radnim tijelima, čak nam to nikada nije padalo na pamet. Neki su navikli 30 godina da budu vlast i gospodare sistemom koji su napravili sami za sebe.

Dodaje da je objektivan problem vladajuće većine što ima tijesnu većinu, pa kada dvoje zastupnika iz objektivnih razloga odustvuje sa sjednice ta većina je narušena.