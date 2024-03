Šta zakon o sprečavanju sukoba interesa podrazumijeva: Političari moraju sjeći granu na kojoj sjede

Zakon o sprečavanju sukoba interesa predstavlja jedan od ključnih zakonskih propisa za borbu protiv korupcije. Opće je poznato da je BiH, prema posljednjih podacima “Transparency Internationala” (TI), prepoznata kao najkorumpiranija zemlja Evrope, s izuzetkom otvoreno totalitarne despotije, kakva je Rusija. Dakle, nimalo zahvalna pozicija.



Vlastiti primjer

To je za „Avaz“ rekao predsjednik Upravnog odbora TIBiH Srđan Blagovčanin, naglašavajući da je jasno da se zemlja kreće u pravcu evropskih integracija, ukoliko ima ambicije za to, a da vidimo da su domaći politički lideri saglasni u vezi s tim. Dodao je da se očekuje pozitivan ishod sjednice Evropskog vijeća, a da je sasvim jasno da je zakon o sprečavanju sukoba interesa jedan od ključnih zakonskih propisa koji bi morali biti usvojeni u što kraćem periodu.

- Bolje rečeno, trebao je još davno biti usvojen, imajući u vidu da se u proceduri nalaze različite verzije nekoliko godina. To je i pokazatelj neodgovornosti lokalnih političkih lidera u BiH i nespremnosti da na vlastitom primjeru pokažu je li zaista stvarno opredjeljenje za evropske integracije, a i prema tome da učine život građana boljim. U ovom slučaju je jasno povezano da napredak u evropskim integracijama znači boljitak za građane BiH. To podrazumijeva, s jedne strane, i da oni sijeku granu na kojoj sjede - rekao je Blagovčanin.

Iskorak ka EU

Poručio je i da se vidi da je više stalo Evropskoj komisiji i predstavnicima zemalja članica EU nego lokalnim političkim liderima da se napravi iskorak u tom pravcu, podsjetivši da je BiH imala seriju posjeta posljednjih mjeseci najviših zvaničnika zemalja članica EU i predstavnika Komisije, kao i NATO pakta.

- To potvrđuje svu apsurdnost ovog stanja. Ovaj zakon nije, barem ne bi trebao biti, vezan za politiku, ali se, nažalost, nastoje ubaciti elementi koji nikako ne pripadaju, a to se odnosi na sastav i odlučivanje same Komisije za odlučivanje o sukobu interesa. I tu se traže etničke kvote, prema informacijama koje imamo, oko čega se lome koplja, što je potpuno apsurdno - zaključio je Blagovčanin.

Civilizacijski prag

Blagovčanin je naglasio da je BiH predugo čekala da uredi ovu oblast, koja se smatra elementarnom pristojnošću.

- A to je da ne možete biti u sukobu interesa ukoliko se bavite javnim i državnim poslom. Ne uspijevamo, ali nadamo se da će se to promijeniti. Ne uspijevamo preći civilizacijski prag, što je standard, odnosno znak pristojnosti u zemljama evropskih demokratija - naglasio je Blagovčanin.

Uz ovaj zakon, neophodno je usvojiti i zakon o sudovima kako bismo dobili zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu u EU.