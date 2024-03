Malkić: Ramazan pruža priliku i brojne mogućnosti da učinimo mnogo dobrih djela

Direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini hafiz dr. Mensur-ef. Malkić danas je kazivao hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je poručio da nam ramazan svake godine iznova pruža priliku i brojne mogućnosti da učinimo mnogo dobrih djela.



Dolazak velikog musafira

- Nalazimo se na kraju mjeseca ša‘bana, nekoliko dana nas dijeli od blagoslovljenog mubarek mjeseca ramazana, mjeseca u kojem postimo i uz post obavljamo druge ibadete te činimo razna dobra djela mnogo više i intenzivnije nego u drugim danima i u drugim mjesecima - kazao je on.

Naglasio je da su vjernici ushićeni jer se „približio dolazak velikog musafira, nama dragog gosta, musafira koji u isto vrijeme zijareti sve muslimanske kuće i čijem se dolasku raduju muslimani širom svijeta“.

- Veliki broj muslimana se trudi da, sve vrijeme, ovom musafiru budu na usluzi, nastoje da ispune sve svoje obaveze prema njemu, odaju mu dužno poštovanje i na taj način žele zaslužiti velike nagrade od Gospodara, ali, nažalost, ima i onih koji dolazak ovog musafira ignoriraju, ne primjećuju i ne ispunjavaju svoje obaveze domaćina pa riskiraju da budu uskraćeni nagrade koju Uzvišeni Allah obećava postačima - kazao je Malkić.

Istaknuo je da nam ramazan pruža priliku da se okitimo različitim djelima od kojih ćemo imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu.

- To je najbolje vrijeme za približavanje Allahu, dž.š., za svakog onoga ko bude iskoristio blagodati ovog mubarek mjeseca, te nam propisuje kako ćemo se ponašati kad nam dođe ramazan: 'Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede.' Allahovom poslaniku Muhammedu, a.s., i vjernicima propisan je post mjeseca ramazana u drugoj godini po Hidžri: 'O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonili.' Zato se vjernici i vjernice, posebno u ovom mjesecu okreću bogobojaznosti, sustezanju od griješenja, razvijanju i jačanju svijesti o Bogu, a to je osnovni cilj i smisao posta: '...da biste se grijeha klonili... - izjavio je Malkić.

Iskreni nijet

Post je jedan od dijelova Allahovog nepromjenjivog vjerozakona, a propisan je ummetu Muhammeda, a.s., kao što je propisan i onima prije, da bi se grijeha klonili, to jest, da bi razvili svijest o Gospodaru i tako se udaljili od loših djela, loših postupaka, ružnih riječi i ispraznog govora, dodao je on u hutbi.

- Koje preporuke, savjete, riječi, nekoliko dana prije ramazana, uputiti vjernicima? Prvo se trebamo zahvaliti Allahu, dž.š., što nas je odabrao kao muslimane i što znamo imanske i islamske šarte, i što znamo, svi mi prisutni danas u ovoj džamiji, da je postiti mjesec ramazan treća islamska dužnost, farz - obaveza za svakog pametnog, punoljetnog i zdravog muslimana i muslimanku. Znamo da postiti znači sustezati se od jela, pića, intimnog odnosa, od zore do zalaska sunca, i to s namjerom približavanja Uzvišenom Stvoritelju. Međutim, ima muslimana i muslimanki koji osjećaju zabrinutost, uzbuđenje i tremu - kako će i hoće li ih zdravlje poslužiti da isposte ovogodišnji ramazan?! Kao vjernici uzdamo se u Allahovu, dž.š., pomoć jer On pomaže Svoje iskrene robove, pomoći će sve one koji s iskrenim nijetom, iskrenom namjerom pristupe ovom ibadetu i olakšat će im da isposte mjesec ramazan, ako Bog da - naglasio je Malkić.

Poručio je da također trebamo imati na umu da Allah, dž.š., obećava posebnu nagradu postačima, kako stoji u hadisi-kudsijji: „Post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem.“

- Upravo nada da ćemo biti posebno nagrađeni za post dat će nam dodatnu snagu da ne osjetimo nedostatak hrane, pića i svega onoga od čega se sustežemo zbog posta - zaključio je Malkić.