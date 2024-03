Temperatura danas i do 20 stepeni: Upaljen narandžasti alarm zbog snažnih udara vjetrova

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Prema najavama Federalnog hidrometeorološkoz zavoda, lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Tokom noći kiša na jugu, zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 20 stepeni.

Od 6 sati ovog jutra pa do sutra u podne na snazi je narandžasti meteoalarm, zbog jakih udara vjetra južnog smjera brzine od 40 do 60 kilometara na sat. Na planinama i visoravnima udari vjetra i do 85 kilometara na sat.



U naredna tri dana temepratura tokom dana u Bosni do 14, a na jugu do 17 stepeni.