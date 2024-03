Dunović kritikovao predsjednika stranke Komšića jer je glasao za imenovanje Milana Tegeltije

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milan Dunović (DF) kritikovao je predsjednika svoje stranke i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića zbog imenovanja Milana Tegeltije na poziciju počasnog konzula BiH u Rijeci.

- Ako je taj čovjek na crnoj listi, onda nije dobar potez postavit ga na ovu funkciju. Sva tri člana Predsjedništva su glasala za to. Obrazloženje koje smo čuli jeste da je to ustaljena praksa, da jedni koče drugima i da je to jedan politički dogovor. Ako vi ne odobrite jednog ambasadora, onda neki drugi član Predsjedništva neće odobriti vašeg i tako to ide - kazao je Dunović.

Dodao je on lično ne bi podržao takvu odluku.

Upitan da li je to kazao predsjedniku stranke Komšiću, on je kazao da je to odluka koju donosi Predsjedništvo BiH kao institucija i da se to ne razmatra na sjednicama stranaka.

- Ja sam vam rekao svoje lično mišljenje. Ja ne bih podržao Tegeltiju, ne samo zbog američke crne liste, nego i zbog koruptivnih radnji i zbog njegovog stava prema BiH - rekao je.