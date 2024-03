Tadić: Što smo bliže EU, RS je sve jača

Savjetnik predsjednika RS Ognjen Tadić kazao je u emisiji Plenum Federalne televizije da je jedan od motiva jednom dijelu političkih faktora u Bosni i Hercegovini da se ide ka Evropskoj uniji bio i to što je neko te ljude uvjerio da - što je više Evropske unije ili ranije NATO-a, manje je RS.

- Neko je njih naveo da rade dobre stvari, ali iz pogrešnih motiva. Ne zbog EU, nego da bi dokinuli RS. Ako nas je išta naučilo ovih 28 godina, to je da – što smo bliže EU, RS je sve jača. Mislim da to stanje stvari treba biti zaključak za svakog ko misli da ovaj proces iskoristi za smanjenje nadležnosti RS, prije svega iz političkog Sarajeva - rekao je.

Kako kaže, BiH, Federacija Bosne i Hercegovine, RS, Brčko distrikt i kantoni učestvuju u ovom procesu kroz mehanizam koordinacije i to je EU prihvatila. Naglasio je da je njemu lično Eduard Kukan kao predsjednik Komisije Evropskog parlamenta za BiH dao izjavu 2012. u kojoj kaže da preko 80 posto stvari koje su vezane evropske integracije rade entiteti.

- Dakle, zašto sad nekome treba da pravi problem od toga i da tvrdi da to nije tako. Ti glasovi o tome da bi trebalo nešto "jedno", pa se to gura jednu, dvije, pet godina – mi gubimo vrijeme – dolaze uglavnom iz Sarajeva i preko lobiranja kod raznih ambasadora. Ja to poštujem. Cijenim tu vrstu upornosti. Ona je u srži prve političke stranke kod Bošnjaka – SDA – koja zapravo demokratsku akciju koristi kao sredstvo, a ne demokratiju kao cilj - poručio je Tadić.