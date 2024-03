Koliko stranke u BiH često mijenjaju predsjednike: Dodik neprikosnoven, neke otjerala međunarodna zajednica

PDP je od nastanka stranke 1999. imao dva predsjednika. Mladen Ivanić je vodio stranku od 1999. do 2005. godine, kada je imenovan za počasnog predsjednika, a njega tu nasljeđuje Branislav Borenović, koji vodi stranku do danas.

Kritikuje se često činjenica da su predsjednici dugo na čelu stranaka, da im je potrebno ograničiti broj mandata na vrhu stranke na dva, iako to nije praksa koja je toliko dominantna u svijetu, no jeste u pojedinim državama i strankama zastupljena.

Dragan Kalinić, još jedan ratni kadar, došao je na čelo SDS-a nakon Buhe, i predsjedavao je strankom sve do 2004. godine, kada ga je tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun (Paddy Ashdown) smijenio s funkcije predsjednika NSRS. Razlog za smjenu je bila nedovoljna saradnja RS-a s Haškim tribunalom zbog čega BiH tada nije primljena u program Partnerstvo za mir na samitu NATO-a.

Nakon toga SDS postaje dosta umjereniji te se smanjuje međunarodni pritisak na njih. No, oni su i dalje imali česte promjene predsjednika. U posljednjih 20 godina strankom su predsjedavali Dragan Čavić, Milan Bosić, Vukota Govedarica, Mirko Šarović I Milan Miličević.

SDA – tri predsjednika

SDA je od svog osnivanja imala tri predsjednika. Alija Izetbegović je upravljao strankom od osnivanja, pa do početka ovog milenijuma. Na Trećem kongresu SDA 2001. donio je odluku da se zbog zdravstvenih razloga ne kandiduje za predsjednika stranke te ga tada nasljeđuje Sulejman Tihić. On je vodio stranku sve do 2014. godine, kada ga je nekoliko mjeseci prije njegove smrti, iz zdravstvenih razloga, naslijedio Bakir Izetbegović.