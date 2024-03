Forto o odluci Evropske komisije: Želim čestitati kolegama, ali ovo je samo početak

Ministar prometa i komunikacija Edin Forto (Naša stranka) obratio se medijima nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

On je prokomentarisao informaciju da će predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen preporučiti Vijeću otvaranje pregovora s EU.

- Nije mala stvar kad prva žena najveće političke zajednice to kaže za nas. Ne postoji način da mi nju zamolimo da to izgovori, ona duboko vjeruje u to i zato je to izgovorila. Kada je uputila preporuku Evropskom vijeću da otvori pregovore, mi smo prešli jednu stepenicu, ali nismo završili posao. Moramo uraditi puno toga da se donese politička odluka 21. marta, ali je još puno stvari potrebno da bismo postali relevantan pregovarač s EU - kazao je Forto.

Poručio je da u dva poglavlja koja se tiču transporta, potrebno donijeti 1.400 zakona, podzakonskih akata, odluka, strategija.

- Mi ovim tek započinjemo posao i potrebno je da tražimo od naših donositelja odluka puno više nego što smo radili do sada. Želim čestitati svim kolegama, ali ovo je samo početak - zaključio je.