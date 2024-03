Konaković za "Avaz": Imamo konkretan rezultat teških sastanaka, ovo je najvažniji korak

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da će preporučiti Evropskom vijeću otvaranje pregovora sa BiH.



Tome je prethodilo usvajanje brojnih zakonskih rješenja koje je postavila EU pred BiH, a o tome koliko je ovo značajno za BiH razgovarali smo s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem.

- Mi smo od samog starta znali šta je naš cilj. Posebno sa ekonomskog aspekta ne postoji svijetla budućnost, osim unutar Evropske unije. 93 posto iznosi naš obim trgovinske razmjene sa EU i niko tome ne može ponuditi alternativu. Bilo je samo važno da ovaj cilj ostvarimo tako što ćemo se bolje pozicionirati unutar Evrope s obzirom da imamo aspiraciju za punopravno članstvo – rekao je Konaković za portal „Avaza“.

Naglasio je da je bila preteška ta etapa koja je trajala 13 mjeseci, koja je podrazumijevala razgovore sa partnerima na državnom nivou, koji su imali i neke druge zahtjeve. Osvrnuo se i na opoziciju koja ih je često nazivala izdajnicima zbog sastajanja s Dodikom.

Više za 13 mjeseci nego za 10 godina

- Na drugoj strani smo imali i jednu potpuno neprincipijelnu koaliciju koja je činila sve da nas zadrži u blatu, kako se ne bi pokazalo da neko drugi zna ono što oni ne znaju. Bilo je zaista teško i nadljudskim naporima smo primali sve te udarce i doživjeli da se nastup Ursule fon der Lajen objasni u dvije ili tri rečenice, a to je da smo uradili u 13 mjeseci više nego u zadnjih 10 godina. To je velika stvar, ali imamo naravno još jedan korak, a to je da Evropsko vijeće potvrdi tu odluku. Mislim da će to Vijeće potvrditi, ali treba ipak sačekati zvaničan epilog – kazao je Konaković za „Avaz“.

Ministar ističe da obimom veći dio posla tek treba da se uradi, ali da je ovo najvažniji korak.

- Niti jedan drugi nije važniji, jer ovo je formalno prihvaćena aplikacija za članstvo, a dalje ćemo govoriti samo o dinamici. Bit će lako građanima u BiH objasniti naredne reforme, jer svaka od narednih reformi donosi njima benefit direktno u džepove. Sada je proevropski ambijent nezamjenjiv, lako će biti objasniti zemljoradnicima zašto će u nekim poglavljima biti važno da se ispune neke obaveze. Bit će više argumenata zašto bi se taj put trebao ubrzati – naglasio je Konaković za "Avaz“.

Garancija preporoda

Dodaje da je poslana poruka da se kompromisi i dogovori isplate.

- Sada imamo konkretan rezultat koji je epilog tih teških sastanaka. Istrajali smo u tome i došli do ovdje. To je imperativ da se s tim dogovorima i razgovorima nastavi i dalje. Pozivam još jednom građane neka provjere status ljudi koji žive u Slovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Poljskoj, Češkoj, za koje smo mi prije agresije na BiH bili ekonomska velesila. One su unutar EU doživjele preporod, a i mi smo sada ušli u voz koji nama garantuje preporod, bolje ekonomske uslove, povratak ljudi i njihov ostanak u BiH – rekao je Konaković.

Milorad Dodik je ranije izjavljivao da bez tačnog datuma otvaranja pregovora nema smisla ni sama odluka, a pitali smo ministra Konakovića da li postoje neke informacije o samom datumu:

- Nemaju ni Ukrajina ni Moldavija datum. Odluka o otvaranju pregovora je konačna ako se potvrdi 21. ili 22. marta. Prvo ulazimo u detalje koji se zovu screening, analiza stanja, mapiranje naših daljih procesa. Ukoliko bude nekih novih uslova, to neće biti uslovi za aplikaciju, nego za napredovanje. Ni u drugim slučajevima se nije donosila odluka o tačnom datumu, nego se kaže da se otvaraju pregovori. Mislim da će biti za vrijeme mađarskog predsjedavanja EU, zbog toga su važni ovi odnosi koje smo izgradili – naglasio je Konaković za "Avaz“.

Diplomatska ofanziva

Mišljenja je da je to produkt diplomatske ofanzive.

- Nije to samo produkt Ministarstva vanjskih poslova, nego su puno radili i parlamentarci i Predsjedništvo BiH, a posebno Denis Bećirović, koji je održao veliki broj sastanaka. Da je tu pripomagao Komšić mogli smo to uraditi i bolje. Cvijanović je kada je riječ o evropskom putu da imamo jednoglasan stav. Zato nam je pozicija trenutno dobra iz nekoliko aspekata. Imamo nekoliko zemalja koje su nam ponudile usluge, svoje ljude, koji su prošli te „dječije bolesti“ koje obilježava početak pregovora, što je vrlo korisno za nas – istakao je Konaković.

Podsjetio je da je Mažarska poručila da će odmah staviti u fokus zapadni Balkan i da će prva konkurencija biti odmah u početku njihovog predsjedavanja.

- Pripremili smo i naredne korake, jer smo to stavili kao primarni cilj i znamo šta od ovog procesa hoćemo – zaključio je Konaković za portal "Avaza“.