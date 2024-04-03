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"Pravne" vratolomije: Novalićevi advokati shvatili da će Predsjedništvo odbiti molbu, pa povukli zahtjev za pomilovanje

Da bi spriječili pravnu bruku advokati su dan pred održavanje sjednice Predsjedništva povukli molbu sa fantomskom tvrdnjom da je neko istrgao stranice

Novalić: Osuđen na četiri godine. N. Šaljić / Avaz

Miralem Aščić
Piše: Miralem Aščić

3.4.2024

Advokatski tim Fadila Novalića, bivšeg premijera FBiH koji je osuđen u aferi "Respiratori", uputio je Ministarstvu pravde BiH i Predsjedništvu BiH podnesak kojim povlače molbu za pomilovanje, podnesenu 7. februara ove godine.

Koliko je dobar zahtjev advokata u pokušaju Senada Pećanina, govori i činjenica da je Sud dao negativno mišljenje na pomilovanje kao i članovi komisije Ministarstva pravde BiH.

No da bi spriječili pravnu bruku advokati su dan pred održavanje sjednice Predsjedništva povukli molbu sa fantomskom tvrdnjom da je neko istrgao stranice.

U cijelo priči samo je donji Novalić kojem je dodatno tanji novčanik.

Podsjetimo, Fadil Novalić je osuđen na četiri godine u aferi "Respiratori" teškoj 10,5 miliona KM. On se nalazi na izdržavanju kazne u državnom zatvoru u Vojkovićima.

# FADIL NOVALIĆ
# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# AFERA RESPIRATORI
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