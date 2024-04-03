"Pravne" vratolomije: Novalićevi advokati shvatili da će Predsjedništvo odbiti molbu, pa povukli zahtjev za pomilovanje

Advokatski tim Fadila Novalića, bivšeg premijera FBiH koji je osuđen u aferi "Respiratori", uputio je Ministarstvu pravde BiH i Predsjedništvu BiH podnesak kojim povlače molbu za pomilovanje, podnesenu 7. februara ove godine.



Koliko je dobar zahtjev advokata u pokušaju Senada Pećanina, govori i činjenica da je Sud dao negativno mišljenje na pomilovanje kao i članovi komisije Ministarstva pravde BiH.

No da bi spriječili pravnu bruku advokati su dan pred održavanje sjednice Predsjedništva povukli molbu sa fantomskom tvrdnjom da je neko istrgao stranice.

U cijelo priči samo je donji Novalić kojem je dodatno tanji novčanik.

Podsjetimo, Fadil Novalić je osuđen na četiri godine u aferi "Respiratori" teškoj 10,5 miliona KM. On se nalazi na izdržavanju kazne u državnom zatvoru u Vojkovićima.