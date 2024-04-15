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SANKCIJE UZIMAJU MAHA

Potvrđeno pisanje "Dnevnog avaza": Crnolistaši na državnom budžetu ostali bez plaća!

Traži se način na koji bi se mogle izvršiti isplate, ali je to bez validnog računa gotovo pa nemoguće, kaže Hasanović

Marinko Čavara, Željka Cvijanović i Diana Kajmaković. Avaz / Pixsell

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

15.4.2024

Iako su iz Ministarstva finansija i trezora BiH izvršene transakcije, redovne mjesečne plaće osobama koje su pod sankcijama SAD vratile su se u budžet.

Tako je potvrđeno ranije pisanje “Dnevnog avaza” da će osobe koje su sankcionirane zbog podrivanja Dejtonskog sporazuma i opstrukcija na putu BiH prema euroatlantskim integracijama sankcije osjetiti na vlastitom džepu.

Validni račun

Kako nam je rečeno u ovom ministarstvu, uplate su izvršene na vrijeme, kao i ostalim uposlenicima, ali, kako su računi primalaca ugašeni, sredstva su vraćena i transakcije nisu mogle biti izvršene.

- Traži se način na koji bi se mogle izvršiti isplate, ali je to bez validnog računa gotovo pa nemoguće - kazao nam je zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović.

Jedno od rješenja, kako je najavljivao i predsjednik RS Milorad Dodik, bilo bi da se isplate vrše putem pošte, ali je i ono neizvodivo s obzirom na to da je i u tom slučaju korisniku potreban aktivan bankovni račun.

Najveća briga

Teorijski, moguće je da trenutno najveću brigu kažnjeni pokušaju riješiti osnivanjem nove banke, ali je u praksi nerealno očekivati da bi takva banka dobila saglasnost Centralne banke BiH.

Sudeći prema posljednjem saopćenju Ambasade SAD u BiH, kandidati za sankcije su i svi učesnici u uspostavljanju paralelnog izbornog sistema u BiH i eventualnoj organizaciji nelegalnih izbora u RS, ali i svi koji učestvuju u antidejtonskim aktivnostima režima u ovom entitetu, tako da će platni spiskovi u institucijama na svim nivoima vjerovatno biti još kraći.

Ko je na budžetu

Osim članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, plaće iz budžeta institucija BiH primaju i dojučerašnji savjetnik, a trenutni konzul BiH u Rijeci Milan Tegeltija, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara, državne tužiteljice Diana Kajmaković i Gordana Tadić.

# CRNA LISTA
# AMERIČKA CRNA LISTA
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