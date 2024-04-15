Potvrđeno pisanje "Dnevnog avaza": Crnolistaši na državnom budžetu ostali bez plaća!

Iako su iz Ministarstva finansija i trezora BiH izvršene transakcije, redovne mjesečne plaće osobama koje su pod sankcijama SAD vratile su se u budžet.



Tako je potvrđeno ranije pisanje “Dnevnog avaza” da će osobe koje su sankcionirane zbog podrivanja Dejtonskog sporazuma i opstrukcija na putu BiH prema euroatlantskim integracijama sankcije osjetiti na vlastitom džepu.

Validni račun

Kako nam je rečeno u ovom ministarstvu, uplate su izvršene na vrijeme, kao i ostalim uposlenicima, ali, kako su računi primalaca ugašeni, sredstva su vraćena i transakcije nisu mogle biti izvršene.

- Traži se način na koji bi se mogle izvršiti isplate, ali je to bez validnog računa gotovo pa nemoguće - kazao nam je zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović.

Jedno od rješenja, kako je najavljivao i predsjednik RS Milorad Dodik, bilo bi da se isplate vrše putem pošte, ali je i ono neizvodivo s obzirom na to da je i u tom slučaju korisniku potreban aktivan bankovni račun.

Najveća briga

Teorijski, moguće je da trenutno najveću brigu kažnjeni pokušaju riješiti osnivanjem nove banke, ali je u praksi nerealno očekivati da bi takva banka dobila saglasnost Centralne banke BiH.

Sudeći prema posljednjem saopćenju Ambasade SAD u BiH, kandidati za sankcije su i svi učesnici u uspostavljanju paralelnog izbornog sistema u BiH i eventualnoj organizaciji nelegalnih izbora u RS, ali i svi koji učestvuju u antidejtonskim aktivnostima režima u ovom entitetu, tako da će platni spiskovi u institucijama na svim nivoima vjerovatno biti još kraći.

Ko je na budžetu

Osim članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, plaće iz budžeta institucija BiH primaju i dojučerašnji savjetnik, a trenutni konzul BiH u Rijeci Milan Tegeltija, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara, državne tužiteljice Diana Kajmaković i Gordana Tadić.