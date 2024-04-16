Puštena u funkciju digitalna platforma s biografijama šehida i poginulih boraca Armije i MUP-a RBiH

Na Dan Armije RBiH puštena je u funkciju digitalna platforma s biografijama šehida i poginulih boraca Armije i MUP-a RBiH, čija su imena ispisana na Centralnom spomen-obilježju kod zgrade Općine Novi Grad Sarajevo.

Digitalna baza podataka

Bit će to digitalna baza podataka i svojevrsni podsjetnik na sinove i kćeri koji su dali vlastite živote za slobodnu, nezavisnu i suverenu državu Bosnu i Hercegovinu, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad Sarajevo.

Načelnik Semir Efendić kazao je da Općina Novi Grad posvećuje posebnu pažnju obilježavanju događaja koji podsjećaju na značaj borbe naših boraca i šehida i da na 32. godišnjicu formiranja Armije RBiH Centralno spomen –obilježje dobija i digitalnu verziju sa opširnijim biografijama šehida i boraca koje će biti dostupne građanima u svakom trenutku.

- U Novom Gradu posvećujemo važan dio naših aktivnosti obilježavanju događaja, ličnosti i datuma vezanih za period 1992. – 1995. godina. A danas naše Centralno spomen-obilježje dobija i digitalni oblik, platformu gdje će se za sva imena koja se nalaze na našem Centralom spomen-obilježju moći pročitati osnovni biografski podaci o tome gdje je neko poginuo, u kojoj jedinici je bio, koga je imao od porodice, gdje je živio, da li je imao neke vojne zasluge i odlikovanja, gdje je sahranjen itd. Ovog momenta unesena je otprilike jedna četvrtina od ukupno oko 2.000 imena, a u narednom periodu ćemo nastaviti dok ne popunimo sva imena koja se nalaze na ovom spomeniku - rekao je Efendić.

500 biografija šehida i poginulih boraca

Za sada je dostupno nešto više od 500 biografija šehida i poginulih boraca, a u narednom periodu baza će se dopunjavati.

Autorica biografija je Amina Vatreš-Nezirević, stručna savjetnica u Službi kabineta općinskog načelnika i vođa tima koji radi na prikupljanju relevantnih podataka o šehidima i poginulim borcima. Radni tim čine uposlenici općinskih službi za opću upravu, boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo i IT sektora.

Podaci se uzimaju iz dosjea članova porodica poginulih koji su pohranjeni u arhivi Općine Novi Grad, a za one borce čije su porodice odselile u druge općine, podaci se dobijaju službenim putem.

S obzirom na to da za neke od boraca nedostaju fotografije, Općina Novi Grad Sarajevo moli članove njihovih porodica i saborce, ukoliko u svojim kućnim albumima imaju fotografije da ih dostave, kako bi ih službenici Općine mogli skenirati i uvrstiti u bazu.

Informacije

Za sve informacije građani se mogu javiti u Službu kabineta općinskog načelnika putem telefonskog broja 033 291 313.

Na Centralnom spomen-obilježju položeno je cvijeće u znak sjećanja na poginule borce i šehide koji su izgubili živote u odbrani naše domovine.

Cvijeće je položio općinski načelnik Semir Efendić sa Halidom Mešanović, majkom dvojice šehida, blizanaca iz Ahatovića, te vijećnici Općinskog vijeća Novi Grad sa predsjedavajućim Mirzom Selimbegovićem, zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, Udruženje pripadnica Armije RBiH, Udruženje maloljetnih boraca, Udruženje civilnih žrtava rata, predstavnici Crvenog križa Novi Grad, političke stranke, porodice i građani.