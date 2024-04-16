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NA PLENARNOJ SJEDNICI

Neusaglašen stav: Predstavnici BiH podijeljeni oko ulaska Kosova u Vijeće Evrope

Za prijem Kosova u Vijeće Evrope glasao je 131 od 171 prisutnog člana

Sa sjednice Vijeća Evrope. EU

E. Ć.

16.4.2024

Većina poslanika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope podržala je članstvo Kosova. 

Među tim poslanicima bili su i predstavnici Bosne i Hercegovine. Međutim, predstavnici naše zemlje nisu jednoglasno podržali prijem Kosova u Vijeće Evrope.

Sastav bh. delegacije činili su Saša Magazinović, Sabina Ćudić, Branislav Borenović i Snježana Novaković Bursać, dok sjednici nije prisustvovala Darijana Filipović.

Magazinović i Ćudić su podržali ulazak Kosova u Vijeće Evrope, dok su protiv prijema glasali Borenović i Novaković Bursać.

Inače, za prijem Kosova u Vijeće Evrope glasao je 131 od 171 prisutnog člana. Protiv je bilo 29 poslanika, a 11 suzdržano.

# VIJEĆE EVROPE
# KOSOVO
# BIH
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