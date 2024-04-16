Neusaglašen stav: Predstavnici BiH podijeljeni oko ulaska Kosova u Vijeće Evrope

Većina poslanika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope podržala je članstvo Kosova.
Među tim poslanicima bili su i predstavnici Bosne i Hercegovine. Međutim, predstavnici naše zemlje nisu jednoglasno podržali prijem Kosova u Vijeće Evrope.
NA PLENARNOJ SJEDNICI
Za prijem Kosova u Vijeće Evrope glasao je 131 od 171 prisutnog člana
Sa sjednice Vijeća Evrope. EU
Većina poslanika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope podržala je članstvo Kosova.
Među tim poslanicima bili su i predstavnici Bosne i Hercegovine. Međutim, predstavnici naše zemlje nisu jednoglasno podržali prijem Kosova u Vijeće Evrope.
Sastav bh. delegacije činili su Saša Magazinović, Sabina Ćudić, Branislav Borenović i Snježana Novaković Bursać, dok sjednici nije prisustvovala Darijana Filipović.
Magazinović i Ćudić su podržali ulazak Kosova u Vijeće Evrope, dok su protiv prijema glasali Borenović i Novaković Bursać.
Inače, za prijem Kosova u Vijeće Evrope glasao je 131 od 171 prisutnog člana. Protiv je bilo 29 poslanika, a 11 suzdržano.
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