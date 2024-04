Najveći maslinjak na Balkanu smješten u Ljubuškom, ali mu nedostaje radne snage

Najveći maslinjak na Balkanu prostire se na više od 500 hiljada kvadrata, a smješten je u Ljubuškom. Vlasnik, Dragan Mikulić, uz puno ulaganja, rada i truda, ovu priču pokrenuo je 2009. godine. Posla u maslinjaku ima tokom cijele godine. Međutim, veliki problem je nedostatak radne snage, pa bi u budućnosti njegovo održavanje i opstanak mogli doći u pitanje, objavio je BHRT.

Sedam hiljada stabala

Maslinjak porodice Mikulić u Ljubuškom najveći je na Balkanu. Prva maslina je ovdje posađena prije 15 godina, a danas ima sedam hiljada stabala.

U maslinjaku Dragana Mikulića, u toku su proljetni radovi, redovito obrezivanje stabala. Posla ima puno, jer se sve radi ručno i potrebna je velika radna snaga koja, kaže, već godinama kronično nedostaje.

- Ima neka priča masline, sadiš i bereš. Od toga nema ništa, to su gluposti. Maslina traži puno radne snage i to je problem, od rezidbe, branja, prerade, zaljevanja, đubrenja. Ako misliš imati maslinu, ona traži puno radne snage i to će biti problem i ubuduće ljudi to neće raditi. Ne zanima ih uopće, masline ih ne zanimaju, opće rad, iako je dnevnica odlična - rekao je vlasnik Dragan Mikulić.

Uspio je pronaći 5 radnika u susjednoj Hrvatskoj. Dnevno mogu obrezati od 120-140 stabala masline.