Ljubuški domaćin sjednice Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

Jedanaesta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održat će se u srijedu, 8. maja, u zgradi Gradske uprave Grada Ljubuški s početkom u 11 sati.

Predsjedništvo će biti informirano o prijedlozima zaključaka panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi“ održane 25. 4. 2024. godine.

Jedan od zaključaka panel diskusije je kako se zahtijeva od svih razina vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da dosljedno i bezrezervno poštuju poseban karakter Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je, prema mišljenju i preporukama Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe, u potpunosti usklađen s načelima i standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi (Recommendation 324 (2012) on Local and Regional Democracy in Bosnia and Herzegovina).

Predsjedništvo će se upoznati s informacijom sa sastanka predstavnika Saveza općina i gradova FBiH s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini održanog 21. 3. 2024. godine.

Također, Predsjedništvo će razmatrati izvještaje radnih tijela Saveza općina i gradova FBiH.