Akcija dobrovoljnog darivanja krvi 8. maja u Sarajevu, Tuzli i Zenici

Crveni križ Novo Sarajevo obilježava Svjetski dan i Nedjelju Crvenog križa od 8. do 15. maja.

- Ove godine obilježavamo značajne datume u saradnji s našim kolegama iz Tuzle i Zenice organizacijom akcija dobrovoljnog darivanja krvi - naveli su iz Crvenog križa Novo Sarajevo.

U srijedu, 8. maja zainteresirani mogu darivati krv u Tuzli u terminu od 08.00 do 13.00 sati, u Zenici u terminu od 09.00 do 13.00 sati dok u Novom Sarajevu akcija dobrovoljnog darivanja krvi traje od 10.00 do 14.00 sati.

- Vaš doprinos ovom humanom činu može spasiti nečiji život. Pozivamo vas da se pridružite i darujete krv od 10.00 do 14.00 sati u prostorijama Mjesne zajednice 'Malta' u ulici Envera Šehovića 9.

Koristimo ovu priliku da Vas pozovemo da nam se u duhu humanosti pridružite i podržite promociju ove akcije dobrovoljnog darivanja krvi, jer krv je lijek, a čovjek je jedini izvor krvi kao lijeka i na taj način podržite akciju - navodi se u saopćenju.