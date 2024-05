Avdo Avdić odgovorio na optužbe Konakovića i Čampare: Neka odgovori otkud Gačaninu broj njegovog pasoša

- Elmedin Konaković je, definitivno, dokazao da sam pogriješio. Sve do sinoć sam mislio da je on “zalutao” u kartel, ali nakon njegovih paničnih objava na društvenim mrežama sve sam sigurniji da je on, ipak, znao u šta se upušta, kazao je Avdić.

Avdić je prokomentarisao i navode Aljoše Čampare koji je, između ostalog, nazvao lažovom, te kazao kako Avdić u kontinuitetu problematizira donaciju uniformi Specijalnoj policijskoj jedinici FUP-a, pokušavajući ga na taj način povezati s narko kartelom Edina Gačanina.

- Činjenica je da je Jedinica za profesionalne standarde FUP-a još 2019. godine provela internu istragu i utvrdila da u “pogledu donirane opreme provedenom internom istragom nije dokazano da je Edin Gačanin osigurao novac na osnovu koje je firma "RHEA EXPRES" d.o.o. Sarajevo, kupila i donirala opremu Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije, posredstvom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova” i da je “kompletna procedura u procesu donacije provedena u skladu sa zakonom i zakonskim propisima - navodi Čampara, pozivajući se na saopćenje FUP-a iz januara 2020. godine.

"Operativni podatak"

U tom saopćenju stoji da iako u tom trenutku nema dokaza da je novac za policijske uniforme stigao preko Gačanina, to za sada ostaje “operativni podatak”.

- Bivši federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara me naziva lažovom. Pa, evo, neka kaže da li je laž da je on dobio Titovu uniformu? Da li je laž da je Sud BiH, dvostepeno, utvrdio postojanje osnovane sumnje da je Gordan Memija posredovao prilikom nabavke Titovih uniformi? Da li je laž da je on sa Memijom potpisao šest direktnih sporazuma? Da li je laž da je on, kao ministar, primio Titovu donaciju? Ako je bilo šta od ovoga lažno, onda je Čampara u pravu. A i on zna da nije. I zato se radujem njegovoj tužbi. Ipak je on “vrstan pravnik” koji živi u ubjeđenju da su javne nabavke nasljedne. Očito ih je zamijenio s javnim funkcijama. Jer još od afere Neum članovi njegove uže i šire familije su na teretu poreskih obveznika - kaže Avdić.

Na kraju ističe da je posebno indikativan dio komentara Elmedina Konakovića u kojem šef NiP-a poručuje “onima koji pišu saopćenja” da se “pripreme”.

- A ko je pisao saopćenja? Udruženje tužilaca, VSTV i BH novinari. Dakle, tužioci, pravosudni radnici i novinari – pripremite se. Još davno je rekao “dolazim po vas” - navodi Avdo Avdić.