Forto: Imali smo širu raspravu u vezi budžeta institucija BiH, nisam za to da pare stoje na računu

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je nakon sjednice Vijeća ministara BiH izjavio da su pod tačkom "razno" imali malo širu raspravu u vezi budžeta institucija BiH.

- Iskreno se nadam da ćemo sljedeće sedmice imati dokument iz kojeg možemo vidjeti da li ga možemo podržati ili ne. Nadam se da će se to desiti - naveo je Forto.

Sredstva se godinama gomilala

Kazao je da postoje određena sredstva u resoru komunikacija i prometa koja su uglavnom viškovi prihoda nad rashodima koji se ostvaruju u Regulatornoj agenciji za komunikacije.

Po njegovim riječima, ta sredstva su se godinama gomilala i nisu bila raspoređivana.

- Ja nisam za to da ona stoje i da se tope na računu. Već sam to i pokazao, kada smo izdvojili šest miliona KM za unapređenje RAK-a u sva tri grada gdje ima urede, kao i 10 miliona KM za medije, od kojih je četiri išlo BHRT-u. Ja sam za to da se i preostala sredstva kojih ima dovoljno, više od 50 miliona KM, rasporede - naveo je ministar Forto.

Međutim, dodao je on, ono na čemu insistira je da se u području komunikacija i prometa, za što bi ta sredstva trebala biti namijenjena, jačaju državne institucije u tim poljima.

- Budžet treba da se donese neovisno o ovim sredstvima i to ne bi trebalo vezati - kazao je Forto.

Naveo je da su danas razgovarali i o Planu rasta. Kaže da bi prva tranša Plana rasta mogla da bude više od 100 miliona KM za državni budžet.

Rok koji je važan

- Ali da bi se uplatilo u državni budžet, možda već u šestom mjesecu, moramo usvojiti budžet. To je taj rok koji je važan - pojasnio je Forto.

Osvrnuo se i na izmjene i dopune Izbornog zakona BiH.

- Imali smo jako puno prilika da donesemo integralno izmjene Izbornog zakona BiH ili novi Izborni zakon. Sve prilike smo propustili. Sada imamo ovaj zakon sa dijelom koji je nametnuo visoki predstavnik, posebno iz paketa integriteta.

Mislim da to sada ne treba dirati. Ako bude neki način da se to dodatno unaprijedi, o tome ćemo raspravljati. U ovom trenutku, nekoliko mjeseci prije izbora, mislim da trebamo ostaviti izmjene tog zakona za vrijeme iza izbora - kazao je Forto.