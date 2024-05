Delegacija Vlade FBiH u Bugojnu obilježila Dan Zlatnih ljiljana

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić danas je s federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžadom Lokmićem i federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem obilježio Dan Zlatnih ljiljana na svečanoj Akademiji koja je upriličena u Bugojnu.

Tom prilikom pred okupljenim osnovcima i srednjoškolcima u Kulturno-sportskom centru Bugojno istakao je da upravo njih „svi zajedno moramo učiti šta znači patriotizam i imati nezavisnu i suverenu zemlju“.

- Također, mlade generacije moramo učiti da je BiH od Une do Drine, od Save do mora i da je svaki pedalj ove zemlje sviju nas, svih njenih građana. Nisu slučajno dobitnici najviših ratnih priznanja izabrali deveti maj da bude njihov dan. To je dan koji se obilježava i kao Dan pobjede nad fašizmom to je Dan Evrope, te potvrda da su svi pripadnici Armije RBiH vodili časnu i pravdenu borbu – borbu za svoj narod, sve narode BiH - kazao je Nikšić.

Ističe da je pred građanima BiH vrijeme kada se i u miru treba graditi svoja zemlja i realizovati ono zbog čega i zašto su borci BiH davali svoje živote.

- Naravno da to neće biti nimalo lako i da moramo učiti mlade da je ekonomska nezavisnost, kao i spremnost da radimo na izgradnji institucija BiH, te spremnost na to da se učini nešto da se naši ljudi koji su napustili BiH vraćaju u zemlju, najveći patriotski čin u ovome trenutku - podvukao je Nikšić.

Dobitnicima najviših ratnih priznanja čestitao je Dan Zlatnih ljiljana, kao i Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope uz poruku "neka živi BiH, jedina zemlja dva puta rođena u pobjedi nad fašizmom, te svi njeni građani".

Uoči svečanosti delegacija Vlade FBiH položila je cvijeće i odala počast ispred Centralnog šehidskog spomen-obilježja u Spomen parku oslobodiocima Bugojna.

Najboljim sinovima naše države, koji su svoje životne ugradili u slobodu i cjelovitost Bosne i Hercegovine počast je odao resorni ministar Nedžad Lokmić, koji je tom prilikom za Fenu izjavio da građani Federacije BiH danas slave Dan Zlatnih ljiljana – dan heroja.

- Posebno mi je zadovoljstvo što ovaj dan slavimo u herojskom Bugojnu – u gradu koji je dao neizmjerne žrtve u odbrani BiH. Svim dobitnicima "Zlatnih ljiljana" i ostalih ratnih priznanja od srca čestitam 9. maj. Omladini želim uputiti poruku da čuvamo i njegujemo ovo što su nam ovi heroji ostavili u amanet – rekao je Lokmić.

Također, svojim prisustvom današnju svečanost uveličao je potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo koji je rekao da su „Zlatni ljiljani“ svojom hrabrošću i požrtvovanošću sačuvali državu i stvorili pretpostavke da baš kao i Evropa nakon Drugog svjetskog rata i sloma fašizma, izgrade bolju i prosperitetniju budućnost za sve građane i narode BiH.

- S poštovanjem i zahvalnošću čuvamo uspomenu na njih i njihovo djelo za danas, ali i za generacije koje dolaze – naveo je Lendo.

Na svečanosti je naglašeno da je za odbranu Bugojna i drugih dijelova BiH svoje živote dalo 349 boraca Armije Republike BiH i ministarstva unutrašnjih poslova. Njihova imena su ostala upisana na stubovima Centralnog šehidskog spomen-obilježja.

Dobitnici "Zlatnih ljiljana" u svojim obraćanjima podsjetili su da je Bugojno cijeli tok proteklog rata ostalo nepokoreno, a da njegovi branioci nisu izgubili ni centimetar slobodne teritorije. Iza bugojanskih boraca su kilometri oslobođene teritorije.

Novim generacijama učenika, koji su u velikom broju bili u sali Kulturnog sportskog centra, poručeno je da uče o događajima koji su se desili u BiH od 1992. do 1995. godine i urade sve da se ovo zlo nanijeto u ratu građanima BiH nikada više ne ponovi.

Deveti maj obilježava se kao Dan Zlatnih ljiljana. Odlikovanje „Zlatni ljiljan“ najviše je ratno priznanje Armije Republike BiH za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. Dodjeljivano je pripadnicima Armije koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru i doprinijeli oslobođenju BiH. "Zlatnim ljiljanom" odlikovana su 1.782 pripadnika Armije, od kojih 982 posthumno.