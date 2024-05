Humanitarci iz Belgije u Sarajevu se prisjećaju svoje prve misije pomoći u julu 1995.

“Pričali smo o ratu, o djeci, i napokon smo odlučili da radimo zajedno, jer naši projekti su bili isti – podrška djeci i porodicama kako bi imali više dostojanstva u svojim životima. S Jovom je bilo sjajno jer smo govorili isti jezik, on je govorio francuski. Bio je tu jezik, ali bila je tu duša ova dva udruženja – bili smo isti”, kaže Musin pomalo sjetno.

U Beligiji su kroz medijske izvještaje vidjeli Jovana Divjaka i, kako kaže, sve više su saznavali ko je on. Prilikom jednog pijanističkog koncerta u Sarajevu upoznao je nekadašnjeg generala Jugoslovenske narodne armije (JNA) a potom Armije BiH Jovana Divjaka.

“Mnoga djeca su došla i bilo je magično”, kaže on.

Nakon što su organizovali sedam konvoja za Hrvatsku od novembra 1993. do februara 1995. godine i dostavljanje bosanskohercegovačkim izbjeglicama školskog materijala, igračaka, hrane, odjeće i obuće te sredstava za čišćenje, “Ecoliers du Monde” dolazi u BiH u julu 1995. godine.

“Vidjeli smo kakva je situacija u Sarajevu i u udruženju smo rekli da moramo uraditi nešto. (…) Odlučili smo da pomognemo ljudima, izbjegličkim porodicama iz BiH u Hrvatskoj, pogotovo djeci”, kaže on.

Ulazi sa osmijehom na licu i pojašnjava da kasni jer je upravo tog jutra po prvi put postao djed. Ali njegov razlog za sreću nije samo to, već i povod zbog kojeg je ovih dana u Sarajevu. Noć ranije održan je koncert švicarske sopranistice sirijskih korijena Soumaye Hallak povodom obilježavanja 29 godina djelovanja “Ecoliers du Monde” u BiH i 30 godina od osnivanja “Obrazovanje gradi BiH – Jovan Divjak”.

U udruženju razgovaramo i s Bećarevićem, koji je Divjaka poznavao još iz rata, kada mu je bio lični pratilac.

Divjak je 1994. godine u Kamernom teatru u Sarajevu pozvao 58 policajaca, vojnika, umjetnika, političara i običnih građana da osnuju fondaciju, danas udruženje. Među njima je bio i Bećarević.

On za Detektor govori kako je, prema njegovom mišljenju, Divjakova vizija 1994. godine proizašla iz njegovog ličnog iskustva i razaranja koje je ostavio Drugi svjetski rat.

“Mislim da je on tu našao sebe kao sebe. Razumijem u kakvoj je on bio situaciji, da je i on živio i djetinjstvo provodio u siromašnoj porodici, pa mu je majka rekla: ‘Ja nemam sredstava da te školujem, pa ti idi u tu vojnu školu, gdje će ti biti sve besplatno.’ Mislim da je odatle sve krenulo”, kaže Bećarević.

Dok novinarima pokazuje Divjakovu kancelariju, kaže i da mu je lična misija da se taj čovjek ne zaboravi.

“Prošlo je tri godine kako ga nema, nažalost, ljudi zaboravljaju šta je on uradio za Sarajevo i BiH, a pogotovo političari koji su na vlasti”, kaže te apeluje da se iznađe mogućnost da se Divjaku dodijeli ulica u Sarajevu koja će nositi njegovo ime.

Udruženje se bavi, kako pojašnjava, prvenstveno stipendiranjem djece žrtava rata, kao i djece iz romske nacionalne manjine ili u socijalnim potrebama, djece s invaliditetom, te talentovane djece. Udruženje je prvo moralna, a zatim materijalna podrška djeci, mladima i njihovim roditeljima ili starateljima u BiH.

Bećarević kaže da nije ni sam svjestan da su opstali ovako dugo, s dobrim rezultatima. Pojašnjava kako je tokom ovih 30 godina, preko 60.000 majki i djece koristilo usluge udruženja. Za 8.145 srednjoškolaca i studenata obezbijedili su stipendije, što je preko 80.000 mjesečnih stipendija u 30 godina. Također navodi da je udruženje djelomično obnovilo, kroz različite kabinete, preko 24 škole u Federaciji.

Tokom 30 godina djelovanja realizovano je više od 300 projekata od 500 KM do pola miliona maraka, s preko 7.000 donatora. Glavni partner iz Belgije je upravo udruženje “Ecoliers du Monde”.

“To su neke brojke koje nas, haj'mo reći, izdvajaju od drugih i ono što smo mi svjesni – zapravo ja lično nisam svjestan – koliko smo, ustvari, uradili za Sarajevo i BiH”, kaže i ističe da je u svemu prije svega bitna ona moralna podrška, a potom materijalna, kako je zagovarao i sam Divjak.

Prijateljstvo između dvije zemlje