Pljušte optužbe između emitera, a brojke pokazuju: RTRS dužan 80, a FTV 20 miliona KM

Dugogodišnji problemi u javnom radiotelevizijskom sistemu BiH kulminirali su samovoljnim gašenjem signala FTV-a, likovanjem FTV-a nakon odluke Suda da se signal ponovo pusti, te svrstavanjem javnosti na stranu jednog ili drugog javnog servisa.



Najgori scenarij

U moru informacija i reakcija jedna je ključna - Zakon o javnom RTV sistemu BiH moraju poštovati svi, BiH trebaju i BHRT i FTV, a država ne smije ostati bez svoje radiotelevizije.

- To bi bio najgori mogući scenarij. Odgovorni ljudi moraju nešto uraditi da do toga ne dođe, jer bi to bila svjetska bruka - kaže za “Avaz” Milenko Voćkić, nekadašnji glavni urednik i direktor BHT-a.

Kaže da za dopune Zakona nikada nije postojala politička volja, već se njihova primjena odbijala, u čemu prednjači RTRS, odnosno političko rukovodstvo RS.