Vlada Njemačke donijela odluku: Vojnici ostaju u sklopu misije EUFOR-a u BiH, spomenuli i secesionističku politiku Dodika

Njemačka vojska će nastaviti učešće u misiji EUFOR Althea u BiH nakon što je je Vlada Njemačke produžila mandat do kraja juna 2025. godine Odluku Vlade mora odobriti i Bundetstag.

- Tokom posljednjeg njemačkog angažmana od 2004. do 2012., Bundeswehr je osigurao timove za vezu i promatranje. Bundeswehr će nastaviti sudjelovati u operaciji EUFOR-a (Snage Evropske unije) ALTHEA, koju vodi Evropska unija. Savezna vlada ovime ističe svoju trajnu opredijeljenost za sigurnost i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Također će nastaviti podržavati reforme Bosne i Hercegovine neophodne za članstvo u EU. Od 2023. godine u Bosni i Hercegovini je ostvaren napredak prema željenom pristupanju EU. Evropsko vijeće stoga je 21. marta 2024. odlučilo otvoriti pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom.

Predstoje još važne reforme koje moraju provesti svi akteri u Bosni i Hercegovini. To uključuje jednak tretman svih građana i izmjene izbornog zakonodavstva. No, političke institucije se slabe secesionističkom politikom i retorikom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Zemlja je i dalje u opasnosti od sukoba. Međutim, uvjeti također čine zemlju ranjivom na utjecaj stranih sila. Prisustvom EUFOR ALTHEA, EU namjerava ojačati demokratiju i vladavinu prava kao i državne institucije zajedno s međunarodnom zajednicom. Zbog ove situacije, potrebno je da Savezna vlada produži razmještaj njemačkih naoružanih snaga u EUFOR ALTHEA. Vlada je sada o tome donijela odgovarajuću odluku. Raspoređivanje će se produžiti do kraja juna 2025. Još bi se moglo rasporediti do 50 vojnika. Zadaća Bundeswehra ostaje stvaranje i održavanje sigurnog okruženja. Vojnici također podržavaju obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te obavljaju savjetodavne i promatračke zadaće. Promatranjem uz pomoć patrola i kontaktom s lokalnim akterima i državnim institucijama doprinose osjećaju sigurnosti stanovništva - navodi Vlada Njemačke.