Isak: Načekat ćete se da ja odem, moj rad je predobar

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak poručio je kako će Vlada FBiH ostati do kraja mandata, te je poručio da su natpisi o njegovoj smjeni puste priče.

- Niko nije zatražio smjenu jer to nije moguće, to je nemoguća misija. To su neke želje određenih političkih opcija. Ova parlamentarna većina će ostati do kraja mandata i još malo duže. Mene od 2018. godine smjenuju, pa kada jeimenovana ova vlada rekli su da ću biti ministar 30 dana… Pa sam na godišnjicu s Nikšićem presijekao tortu. Pa su mi nudili premijerske pozicije da bih bio dio drugih priča – sve to bacamo u vodu, od toga nema ništa. Ova vlada dobro radi svoj posao i nastavit će da ga radi - rekao je Isak odgovarajući na pitanje novinara.

Istakao je kako ga ne mogu kritikovati za rad jer je uradio više nego prethodnici u 30 godina.

- Moj rad je dobar, predobar, ali nije to samo moj rad već rad moga tima. Imam najjači tim ljudi, jači nego Predsjedništvo i bilo ko. Imamo najbolje rezultate i znam da pojedincima smeta i da imaju želju da me budem dio ove parlamentarne većine, ali oni se u tim političkim opcijama ništa ne pitaju - istakao je.