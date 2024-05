Vučić: Si Đinping mi je rekao koliko mu je odvratno sve što rade protiv Srbije

Predsjednik SRbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će zajedno sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom posjetiti slovačkog premijera Roberta Fica na kojeg je izvršen atentat, kada budu mogli zajedno da odu u Bratislavu.

- Sasvim je izvjesno da ću ga posetiti, samo je pitanje kada - rekao je Vučić gostujući na RTS-u.

Kaže da je sa Orbanom već razgovarao i da je njihov dogovor da kada budu mogli da odu zajedno i posjete Fica.

- Da odem po Viktora i da zajedno odemo u Bratislavu, u posetu Robertu. Viktor je u kontaktu sa njegovom porodicom - rekao je Vučić.

Naveo je da vjeruje u mentalnu snagu Fica i da će on to uspjeti da prebrodi.

- Ja se uzdam u njegovu snagu, njegovog uma, njegovu mentalnu snagu. I vjerujem da je kada je čovjek mentalno jak, da i najteže fizičke povrede, ne uvijek, ali može da prebrodi - dodao je predsjednik Srbije.

Vučić je rekao da je su u atentati vršeni na ljude od političkog integriteta, ali da je u savremenom doba prosto nezamislivo da se ovako nešto desi.

O Ficu

- Sve ono što imamo kao podatke, ono što je rekao i predsjednik Pelegrini, ono što su govorili ministri slovački danas, što je bilo dostupno javnosti, jasno govori o toj velikoj što medijskoj podjeli, što podjeli u slovačkom društvu, koja je na kraju stvorila tu atmosferu koja je postala normalna da neko puca u slovačkog premijera, kojeg izuzetno cijenim - rekao je Vučić.

Kaže da je Fico veliki i iskreni prijatelj Srbije.

- On je takav prijatelj Srbije da na njega ne možete da izvršite pritisak. Govorimo o većim zemljama i Evropske unije i Sjedinjenim Američkim Državama i svim drugima. Dakle, on je čovjek koji će uvijek da bude uz svoju Slovačku, ali moram da kažem i uz Srbiju. Jednim dijelom je to, osim tradicionalnog prijateljstva koje imamo sa Slovacima, i zbog činjenica da smo nas dvojica lični prijatelji. Iskreni i dugogodišnji lični prijatelji. I kada je on u opoziciji, i kada nije i vidjeli smo se i u jednim i u drugim, u teškim i u lijepim trenucima. I ovo me iskreno, potreslo - naveo je Vučić.

Naglasio je da su pojedini mediji povodom tog atentata govorili da je Fico proruski čovek i možda opravdavaju ovaj strašni događaj.

- Vi ste to vidjeli i kod nas i vidite u svijetu kako ta mantra ide. Prvo je pokušano sa tim, to je bolesnik, psihopata i tako dalje. Pa je onda, dijete ovog ubice u pokušaju demantovalo i reklo da nikada nije liječen i tako dalje. A onda su krenuli druge stvari, da su se najviše zabrinuli Vučić i Orban, Dodik i tako dalje. Što će reći odmah, aha, nije loše, možda neko ima pravo da ga ubije. Iste su takve priče krenuli i u našim medijima - rekao je Vučić.

Naglasio je da je Fico veliki lider, nesalomive volje kakvi se rijetko pronalaze.

Izbori nisu igra i igračka

Povodom predstojećih beogradskih i lokalnih izbora 2. juna, Vučić je ponovio da izbori nisu "igra i igračka" i podsjetio da ljudi na njima ljudi odlučuju o svojoj sudbini.

- Kada ljudi misle da ne može da se vrati i da ne može da bude lošije i uzimaju zdravo za gotovo ovo što imaju danas - rekao je Vučić i pomenuo da je danas 550.000 zaposlenih više nego prije 12 godina.

On je, odgovarajući na pitanje, gdje vidi najveća iskušenja po pitanju rezultata, kazao da će na mnogo mjesta biti teško jer su se ponovo svi ujedinili.

- To je ono što sam mogao da uhvatim. Moram ljudima iz SNS-a, koji toliko volim, i koliko poštujem i stranku Rasimu Ljajića i SPS, uz sve naše razlike, da se izvinim jer ja sada moram da obavljam velike državne poslove. Bit ću sa njima u nedelju na skupu u Novom Sadu i onda mene šest dana opet neće biti od preostalih deset - rekao je Vučić.

Vučić je podsjetio da je SNS postavila velike ciljeve, pomenuvši EXPO, 1.400 eura prosječna plaća, u Beogradu 1.800 eura, 650 eura prosječna penzija 2027. godine.

- Mi ćemo tada biti na nivou današnjeg prosjeka Evropske unije - poručio je Vučić i dodao da je zato potrebno da se nastavi da se radi i da se ne prave eksprimenti.



- Kako bismo radili EXPO? Zamislite tu vlast u kojoj bi Marsovci vladali sa ovima koji bi svaki dan da protestuju zbog nekog investitora sa onima trećima...kako bi to izgledalo - upitao je Vučić.

O opoziciji

Kako je rekao, svi će se oni ujediniti u jednom danu i to se i danas vidjelo kada je Nestorović rekao: "ako ovi ne izađu na izbore, nećemo ni mi".

- Uostalom mi ne bismo imali čitav ovaj Galimatijas kao država danas oko izbora da je bilo malo odgovornosti baš u toj stranci kao što je nije bilo - rekao je Vučić.

Vučić je pozvao ljude da izađu na izbore 2. juna i da glasaju po svojoj savjesti.

Na konstataciju voditelja da mu se po izjavama nekih ljudi iz SNS čini da mu nedostaje malo Dragan Đilas kao politički takmac i da li je to dobar utisak Vučić je odgovorio da pretpostavlja na šta aludira i ponovio da nije dovoljno u fokusu oko izbora.

- Stvarno nisam u fokusu i ako sam ja dobro pratio šta ste htjeli da kažete - lako ti je Vučiću bilo dok ti je glavni protivnik bio Đilas, sad su njega skinuli i sad će biti teže. Tu sam teoriju već čuo. Ja ne biram i ne mogu da biram protivnike. Ponekad biraju stranci, ponekad ljudi ovdje, ponekad situacija, međutim, ja nisam siguran uz sve što bih imao da kažem o njemu, a nisu lijepe stvari, ali ovi koji bi da ga zamijene, nisam siguran da taj posao znaju, niti da su pismeniji i odgovorniji - rekao je Vučić.

Opozicija dobila sve uslove koje je tražila

On je rekao da je vlast opoziciji ispunila sve izborne uslove koje je opozicija tražila za lokalne izbore 2. juna.

- Lagali su o onim fantomskim biračima, sada vidimo da oni su svi fantomski kandidati. I mi šutimo. Sramota me da to komentarišem. Ja sam predsjednik države, predsjednik sam i njima. Neću da govorim o tome. Predsjednik sam svih građana. Neću da donosim takve ocjene javno koje mogu našoj zemlji da naštete dalje - rekao je Vučić za RTS.

Vučić je rekao i da smatra da svima treba omogućiti da izađu na izbore, makar, kako je rekao, sve suprotno zakonu uradili.

- Neka pobjeđuju gdje hoće, neka gube gdje hoće. Šta god bilo. Samo da imamo normalno stanje u zemlji. Da možemo da se posvetimo EXPO 27. Zašto kažem EXPO 27? Nije to pitanje Beograda i EXPO. To je pitanje svega. Od osmijeha Vojvodine, od Mačkovog Brega do Crnje gdje će Rumuni praviti granični prijelaz, do svega što ćemo da radimo na jugu Srbije - poručio je Vučić.

On je rekao da će se tome posvetiti i da je to jako važno.

- To su ogromne investicije - naglasio je Vučić.

O Kini

Vučić je izjavio da će Kina biti protiv kada se u UN bude glasalo o rezoluciji o Srebrenici i naglasio da će to biti od ogromnog značaja za Srbiju.

Predsjednik Si Đinping mi je rekao koliko mu je odvratno sve što rade protiv Srbije, kazao je Vučić gostujući na RTS, na pitanje da li će Kina, koja je obično neutralna, uzdržana u glasanju u tijelima UN biti protiv rezolucije.

- Skoro da sam siguran da će naši kineski prijatelji biti protiv prvi put i to je od ogromnog značaja - rekao je Vučić i naglasio da je u Beogradu lično razgovarao sa predsjednikom Si Đinpingom o tome.

- Razgovarali smo ne na plenarnom ili na onom sastanku u užem formatu već samo nas dvojica i on mi je ukazao na to, to je ono što smijem da kažem, koliko mu je odvratno sve što rade protiv Srbije - rekao je predsjednik Srbije i naglasio da je kineskom predsjedniku beskrajno zahvalan na tome.

- Beskrajno mu hvala. To je toliko pametan čovek. Hrabar čovjek - rekao je Vučić i izrazio žaljenje što pojedini u Srbiji uvijek sve potcjenjuju.

Na pitanje da će Kina izvršiti neku vrstu uticaja na one silne zemlje u Africi i Latinskoj Americi, predsjednik Srbije je naglasio da o tome ne može i ne želi da govori.

Naglasio je da ne razumije pitanja novinara i to šta radi večeras, jer mu postavlja pitanja ko će biti protiv rezolucije zbog čega.

- Ali nije važno. Ovo nema veze sa mnom, ovo ima veze sa našom zemljom. A jednu jedinu zemlju imamo - rekao je predsjednik Srbije.