Radovan Kovačević: BiH već dva mjeseca u potpunoj blokadi

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je danas da bošnjački delegati blokiraju rad ovog doma.

Napuštanje sjednice

Kovačević je rekao da je BiH već dva mjeseca u potpunoj blokadi, jer je dom Dom naroda blokiran zbog tog što su bošnjački delegati napustili posljednju sjednicu, jer "im se nije svidio dnevni red", a na kojoj je trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH.

- Do toga je došlo jer su delegati u Klubu Bošnjaka napustili posljednju sjednicu zato što im se nije svidio dnevni red koji je usvojen u skladu sa onim što je predvidio Poslovnik o radu Doma naroda. Jako je bitno podsjetiti javnost da se radi o zakonu o Ustavnom sudu BiH - rekao je Kovačević.

On je naveo i da su već tada delegati iz Kluba Hrvata jasno i otvoreno rekli da će glasati protiv tog zakona, što znači da bi taj zakon u Domu naroda bio oboren.

- Ono što nam rađa sumnje zbog čega su blokirali Dom naroda je da je sljedeća tačka trebalo da budu izmjene Izbornog zakona. S obzirom da su napustili sjednicu i srušili kvorum, o tome se nije moglo odlučivati i nije napravljena mogućnost da se u parlamentarnoj proceduri urade izmjene Izbornog zakona BiH - rekao je Kovačević.

Političke prilike

On je naveo da je to stvorilo prostor visokom predstavniku Kristijanu Šmitu da "nešto nameće i destabilizuje političke prilike u BiH". Kovačević je dodao da niko ne reaguje na to što Dom naroda ne funkcioniše, jer je neko odlučio da izađe sa sjednice.

- Pokušajte zamisliti kakve bi bile reakcije SAD-a i Evropske unije da su to uradili delegati Srba - rekao je on.

Kovačević je istakao da će sutra biti održana sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i ukazao da sjednice Predstavničkog doma, bez rada Doma naroda, nemaju apsolutno nikakvu snagu.