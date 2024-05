Sarajevo Business Forum: BiH nudi mnoge prednosti i prilike za investitore

Svaki investitor želi sigurno i predvidljivo poslovno okruženje i želi znati da je njegova investicija sigurna, poručeno je na panelu "Investicije i uspješne poslovne priče" održanom na 13. investicijsko-poslovnoj konferenciji Sarajevo Business Forum (SBF), javlja Anadolija.

Strane investicije

Nina Pobrić, šefica Odsjeka za promociju investicija u Agenciji za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA), naglasila je da mnoge države bez obzira na njihov nivo razvoja ulažu ogromne napore i značajne resurse da privuku strane investicije.

- Ovo je zaista jedan dugoročan posao, a cilj je da strani investitori ulažu i ostanu u zemlji. Bosna i Hercegovina nudi mnoge prednosti i prilike koje investitori smatraju vrlo privlačnima za investiranje - rekla je Pobrić, upozoravajući da politički problemi ipak imaju negativan efekat na imidž zemlje i nacionalno brendiranje.

Ministar privrede Kantona Sarajevo (KS) Zlatko Mijatović naglasio je značaj političke stabilnosti za dobro poslovno okruženje i potencijalne investitore.

- U Kantonu Sarajevu imamo dobru političku stabilnost u posljednjih četiri-pet godina i to je vrlo važan faktor za biznis i razvoj. Svaki investitor želi sigurno i predvidljivo poslovno okruženje, želi znati da je njegova investicija sigurna i da razgovara sa ozbiljnim ljudima koji brinu o novim investicijama - kazao je Mijatović, napominjući da je borba protiv korupcije također važna za privlačenje investicija:

- Mjere protiv korupcije su također važne, a Kanton Sarajevo je zaista u posljednje četiri godine učinio mnogo u borbi protiv korupcije. Ovo je ključan faktor za izgradnju boljeg poslovnog okruženja.

Investiranje u infrastrukturu

Tamir Mostarac iz Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) podsjetio je da ova banka uglavnom pomaže u investiranju u infrastrukturu u Bosni i Hercegovini.

- U narednom periodu ključna će biti zelena trancizija i ovdje postoji ogroman potencijal, ali bez stranih investicija bit će teško za ovu državu da se dekarbonizira, zato bi ovo trebao biti i prioritet vlade. Također ćemo nastaviti sarađivati sa lokalnim bankama s ciljem razvoja - kazao je Mostarac.

Zoran Puljić, šef Fondacije Tech 4 Impact, istakao je da je konkurentnost važan faktor kod pitanja izbora privredne grane u koju investirati, napominjući da je ljudski kapital također vrlo važan.

- U našoj zemlji na primjer imamo dobre inženjere i stručnjake u IT sektoru ali ne posjedujemo sposobnost za prodaju proizvoda i to je ono što bi u narednom periodu trebali da posjedujemo, a to su naši ljudi koji žive u inostranstvu. Taj ljudski kapital trebamo vratiti u zemlju. Ljudski kapital je vrlo važan za ekonomiju - rekao je Puljić.

Mala država treba samo ljudski kapital

Generalni sekretar Islamske komore za trgovinu, industriju i poljoprivredu (ICCIA) Yousef Hassan Khalawi istakao je da će SBF sve više biti ključni privredni forum ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji.

- Ako posmatrate iz ugla privatnog sektora, gdje privatni sektor ulaže, vjerujem da je ovo mala zemlja, ali sada je privilegija da ste mala zemlja. Ovo bi trebala biti snažna privilegija. Mala država treba samo ljudski kapital i ništa više. Imamo mnogo uspješnih priča o tome, a jedna od tih uspješnih priča je Singapur koji je počeo razvoj u teškim uvjetima 1960-tih godina. Pokazalo se da ljudski kapital treba samo viziju, a ta vizija je strategija - rekao je Khalawi.

Podsjetio je da Bosna i Hercegovina zaista posjeduje brojne prirodne ljepote i da je blizu velikog evropskog tržišta.

- Postali ste turistička atrakcija, ovdje dolaze i ljudi iz zemalja Bliskog istoka, a sve ovo su dodane vrijednosti - kazao je Khalawi.

Rijad Kovač iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja (FZZPR) naglasio je da razvoj nije nimalo lagan posao kako se nekada možda misli.

- Trenutno se suočavamo sa nekoliko ozbiljnih izazova, a jedan od njih su demografska kretanja. Pozicija naših kompanija je sada pomalo komplikovana i zato bi glavna tačka strategije razvoja Federacije BiH trebao biti fokus na inovacije, nove proizvode, proizvode sa dodanom vrijednošću i kreativne industrije - kazao je Kovač.

Potom je naglasio značaj Plana rasta za Zapadni Balkan vrijedan šest milijardi eura za podršku državama regije za ubrzavanje reformi i ekonomskog rasta u okviru pristupnih napora prema Evropskoj uniji (EU).

- Plan rasta je jasan pokazatelj Evropske unije da mi pripadamo evropskoj porodici. Blizina ovog velikog i bogatog evropskog tržišta nudi nam prilike da se još više investira u ovu državu - smatra Kovač.

Smotra investitora i poslovnih ljudi

Sarajevo Business Forum (SBF), trinaesta po redu smotra investitora, poslovnih ljudi i ekonomskih stručnjaka, brojnih predstavnika država i vlada regije i svijeta zvanično je počela u srijedu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnji forum okuplja ugledne predstavnike poslovne zajednice, investitore, stručnjake i predstavnike vlasti kako bi razgovarali o ključnim ekonomskim pitanjima i istražili mogućnosti za ulaganje i zajedničku saradnju.

Na 13. Sarajevo Business Forumu prisutni će imati priliku slušati i aktivno učestvovati u ključnim temama regionalne perspektive članstva u EU-u, njegove šire implikacije na rast i integraciju, dobiti uvide u vladine strategije, programe i inicijative za promicanje boljih ekonomskih izgleda. U saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, diskutovaće se o razvoju željezničke infrastrukture, koja je u prošlosti bila zanemarena, istraživati mogućnosti uvida u strategiju, kapacitete i način pristupa Digitalnoj Evropi za Bosnu i Hercegovinu, te ispitivati potencijale turističke industrije s posebnim naglaskom na franšize i zdravstveni turizam.

SBF 2024. će trajati dva dana, 22. i 23. maja, i uključivaće niz panela, radionica i prezentacija na kojima će se razgovarati o različitim aspektima poslovanja i investiranja.

Sarajevo Business Forum, prestižna investicijsko-poslovna konferencija, nudi svim posjetiteljima priliku za umrežavanje i investiranje, a koju pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine organizuje Bosna Bank International u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo. Ovogodišnji Sarajevo Business Forum realizuje se u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Vladom Federacije BiH, USAID Turizmom, kao i spozorskoj podršci domaćih i inostranih partnera.