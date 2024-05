Obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka

Zbog teže saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Hrgovi Donji, na magistralnom putu Srebrenik-Orašje, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na lokalne obilaznice.

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po vlažnom ili suhom kolovozu, dok na dionicama u višim planinskim predjelima upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno držite odstojanje između vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog redovnog servisiranja lijevih tunelskih cijevi tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoputa A-1 Zenica jug-Zenica sjever. Isključenje sa autoputa preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica jug. Zbog radova na sanaciji škarpi i nestabilnih kosina obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Vozila se preusmjeravaju na put preko Jezera i Mrkonjić Grada prema Crnoj Rijeci.

Na magistralnom putu Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, uz ograničenje brzine na 30 km/h, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Lašva-Kaonik, Kaonik-Busovača, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Jablanica-Prozor, Tarčin-Konjic, Kladanj- Vlasenica (Gojsalići), Jelah-Doboj (Karuše), Dobro Polje-Miljevina, Jablanica-Potoci (u Donjoj Jablanici), Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići, kao i na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Zbog deminiranja terena na putnom pravcu Brčko-Cerik (Malezijski put) svakog radnog dana od 08 do 16 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja, uz 10-minutna propuštanja. Mole se svi vozači, koji se kreću od Cerika ka Brčkom da koriste obilaznicu preko Brke za Brčko, dok u suprotnom smjeru (Brčko-Cerik) koriste obilaznicu na kružnom toku preko Brke za Cerik. Također, deminerski radovi izvode se svakog radnog dana od 08 do 16 sati i na putnom pravcu Lopare-Čelić (skretanje za Brusnicu).

Na dionici regionalnog puta Zavala-granica BIH/HR zbog neophodnih radova, saobraćaj je potpuno obustavljen. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.