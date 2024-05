Zapošljavanje mladih ključno za zaustavljanje trenda iseljavanja

Odlazak mladih akutni je problem svih zemalja regije i potrebno je poduzeti žurne mjere kako bi se taj trend zaustavio, istaknuto je na Sajmu zapošljavanja mladih organiziranom u Mostaru u okviru prekograničnog projekta „EU potpora zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području“.

Spomenuti projekt financira Europska unija u iznosu od preko 360.000 eura bespovratnih sredstava. Provodi ga Caritas Bosne i Hercegovine, u partnerstvu s Udruženjem za razvoj kompetencija „S.K.I.L.L.S.“ i Fondacijom Mozaik iz Sarajeva (BiH), te Fondacijom Biznis start centar Bar i Caritasom Barske nadbiskupije (Crna Gora).

Od dosadašnjim rezultatima govorio je voditelj projekta Miroslav Valneta:

- U proteklih godinu i pol kroz projekt smo imali preko 800 direktnih korisnika. Kao konkretan rezultat zaposlili smo 25 pripravnika u 25 kompanija, većina od njih ostali su raditi u tim kompanijama, pokrenuli smo 14 novih tvrtki gdje su ljudi kroz program samozapošljavanja ostvarili neki vid potpore za pokretanje svojih novih poslova, obrta, dioničkih društva i slično.

Također, u okviru projekta 400 mladih educirano je za tzv. meke vještine, poput izrade CV-a i pisanja motivacijskih pisama.

Opstanak države

Sajam zapošljavanja mladih posjetio je i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, koji je kazao kako je zapošljavanje mladih jedna od važnijih, ako ne i najvažnija zadaća domaćih vlasti.

- Opstanak ove države ovisi od opstanka radno sposobnog stanovništva. Mladi ljudi koji završavaju svoje obrazovanje jedina su nam garancija da ćemo krenuti naprijed, da ćemo uhvatiti korak s razvijenim zemljama Europe i svijeta i da ćemo prihvatiti novi tehnologije, suvremeni, digitalni svijet koji danas živimo - kazao je ministar Delić.

Trend odlaska mladih iz zemlje mora se zaustaviti, dodao je, podsjetivši da je Vlada FBiH usvojila Strategiju za zapošljavanje u FBiH te da je trenutno u proceduri Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

- Radimo pilotiranje jednog značajnog modela zapošljavanja. On se zove „Garancija za mlade“ i pilotiranje se provodi u Čitluku i Visokom. Nadam se da ćemo taj model što prije prenijeti na razinu cijele Federacije. On podrazumijeva skraćivanje rok od izlaska iz sustava obrazovanja do prvog zaposlenja. Taj rok bi trebao biti skraćen s godine na četiri mjeseca - kazao je ministar Delić.

Zaustaviti odljev mozgova

Šef kooperacija u Izaslanstvu Europske unije u Bosni i Hercegovini Stefano Ellero upozorio je kako je zapošljavanje mladih akutni problem Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i ostalih zemalja regije.

- Od ključne je važnosti zaustavi odljev mozgova na zapadnom Balkanu. Poticanje zapošljivosti mladih ljudi dovodeći ih u kontakt s tvrtkama i lokalnim vlastima, od kritične je važnosti za popravljanje situacije na tržištu rada i zaustavljanje negativnih trendova iseljavanja - kazao je Ellero.

On je podsjetio da je Europija unija s oko pola milijuna eura financirala projekt „EU potpora zapošljivaste i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području“ te je obećao daljnju potporu Europske unije ovom i sličnim projektima.

Ravnatelj Caritasa BiH Tomo Knežević kazao je kako je jedna od zadaća Caritasa općenito, pa tako i ovoga projekta, dati mladim ljudima priliku da se ostvare u svojoj zemlji, na osnovu vlastitih ideja.

On je istaknuo kako je potpuno pogrešna percepcija da su nove generacije pasivne i nezainteresirane.

- Trideset i pet godina sam bio profesor na fakultetu i uvijek se govorilo kako će s ovom generacijom propasti svijet. Neće. Nije propao s našom, neće propasti ni s ovom. Ovo je mlada, pametna, sposobna i radišna generacija s kojom Bosna i Hercegovina može računati da će joj budućnost biti lijepa – poručio je Knežević.