Okerić: Vratili smo struku u policiju KS i motiv mladim ljudima da apliciraju na konkursima

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić posjetio je Fakultet kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija Univerziteta u Sarajevu gdje ga je sa studijskim programima, nastavnim procesima i interesu studenata na Fakultetu upoznao dekan Jasmin Ahić, saopćila je Služba za protokol i press KS.

Interes mladih

Kako je istakao dekan Ahić, interes mladih za studiranje na ovom fakultetu se iz godine u godinu povećava, upisne kvote, pogotovo na prvom ciklusu studija, uvijek su popunjene, a pored studenata iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine, svoje akademsko obrazovanje i zvanje ovdje stiču i studenti iz Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore.

- Pratimo promjene u trendu studiranja, kao i potrebe tržišta rada, policijskih uprava, sigurnosnih agencija i institucija, te sve veće zahtjeve korporativne i privatne sigurnosti. To je rezultiralo sve većim interesom mladih da budu aktivan dio tih sistema. Predsjedavajući Okerić, kao student i magistrant prava ovog fakulteta, učinio je mnogo za dinamičnu promociju, vrednovanje i pozicioniranje ove struke pred kojom, kako i sami vidimo, stoje sve veći izazovi i zahtjevi. Zbog toga smo mu veoma zahvalni, jer će potrebe sigurno rasti, a mi moramo profesionalno odgovoriti na njih - istakao je Ahić.

Izmjene Zakona

U saopćenju se navodi da su izmjene Zakona o policijskim službenicima i Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo prije pet godina otvorili prostor i mogućnosti da educirani kadrovi postanu dio policijskih struktura. To je bio značajan iskorak u prepoznavanju struke, a počeci novog pristupa nisu prošli bez problema.

- U to vrijeme, u policijskim upravama KS bilo je svega 25 posto stručnog kadra, dok ostalih 75 posto uposlenika sa VSS uglavnom nisu imali nikakvu vezu sa institucijom za provedbu zakona kao što je policija. Pored kontinuiranih opstrukcija, naša upornost se isplatila, uspjeli smo unaprijediti sigurnosni sistem praveći preduslove da se MUP i UP KS kapacitiraju ljudskim resursima na najpravedniji način koji je vratio nadu mladim ljudima da učestvuju na ovakvim konkursima i da se bave ovim časnim poslom. Danas imamo najtransparetniji proces prijema kandidata u državi za čin 'policajac' i 'mlađi inspektor', bez protekcije i žalbi jer se sve audio-video snima. Do sada je po novom konceptu testiranja kandidata primljeno 197 policajaca, a trenutno je u postupku prijem 250 'policajaca' i 30 'mlađih inspektora', što će pratiti i procesi činovanja i napredovanja. Do kraja godine Vlada KS treba da odobri sredstva za prijem još oko 220 policajaca, što će značiti kad se sve završi da će Uprava policije u relativno kratkom roku biti dodatno kapacitirana sa oko 700 novih mladih policajaca koji su svoje prvo dugme na košulji zakopčali kako treba, bez 'štele' i bez obaveze prema bilo kome. Jedina obaveza im je da rade po zakonu i čuvaju građane i njihovu imovinu. Drago nam je da su i ostali kantoni počeli primijenjivati naše dobre prakse - istakao je predsjedavajući Okerić.

Saradnju s MUP-om Kantona Sarajevo

S Fakulteta poručuju da imaju odličnu saradnju s MUP-om Kantona Sarajevo i ministrom Admirom Katicom, Upravom policije, sigurnosnim agencijama koji studentima kontinuirano omogućavaju praktičnu nastavu, terenski rad, učenje iz realnih primjera, te sticanje prvih iskustva u borbi s kriminalom.

Donošenje Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama ocjenjeno je kao velika pravna pobjeda naše države, a posebno kao satisfakcija žrtvama genocida. Ratni zločini ne zastarijevaju, dugo će se Bosna i Hercegovina baviti njima, i zbog toga, kako je istaknuto danas, potrebno je na strateški način objediniti istraživanja, nauku, pravnu i sigurnosnu struku u dokazivanju i utvrđivanju ratnih zločina kroz poseban institut koji će biti legitimna adresa u sveobuhvatnom tretiranju takvih zločina, sapoćeno je.