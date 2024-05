Srpsko građansko vijeće poručilo Dodiku da se Bosna i Hercegovina ne može cijepati

Bosna i Hercegovina je cjelovita država, država dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostalih i, kao takva – cjelovita, suverena, nedjeljiva i postojanja - nastaviće bivstvovati na ovim prostorima. Poziva za njeno cijepanje, za otcjepljenje entiteta Republike Srpske, bilo je i, vjerovatno, biće ih .Ali pozivi ostaju samo pozivi, mrtvo slovo na papiru, a uzaludno iskazivanje vlastite želje za otcjepljenjem ostaće u istoriji zabilježeni kao puste želje, bez realnog oslonca za pukom samostalnošću, poručuju povodom aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini iz Srpskog građanskog vijeća PR u BiH.

Srbi nisu genocidni narod

U saopćenju SGV-a se ističe da Srbi nisu genocidni narod, bez obzira kako ko tumačio i isčitavao Rezoluciju o Srebrenici što ju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih naroda, a što je, uz ostalo, poslužilo Miloradu Dodiku, lideru SNSD-a i predsjedniku Republike Srpske da pozove na mirno razdruživanje Republike Srpske od države Bosne i Hercegovine.

Upozorenja ambasada moćnih svjetskih sila – SAD, Engleske i Evropske unije - o tome da Dodik, pozivom na razdruživanje, ustvari, ruši državu BiH - nisu bez krupnog razloga, jer to, zapravo, ugrožava mir na ovim prostorima.

Mi, Srbi koji živimo u Federaciji BiH i koji ćemo uvijek ostati tu, ostati svoji na svome, od Dejtonskog mirovnog sporazuma, uživamo u mirnom i dostojanstvenom životu, dijeleći dobro i zlo sa drugim narodima, nikada nismo odobravali pozive na tzv. mirno razdruživanje naroda u ovoj državi, pa tako ni sada ne pristajemo na to, jer se to ne može i neće moći postići svojevrsnim mirnim razdruživanjem, jer nema cijepanja države BiH bez rata, prolijevanja krvi i silne neizvjesne budućnosti života na ovim prostorima.

Rezolucija UN

Rezolucija UN ne smije biti razlog da se Srbima nameće epitet genocidnog naroda, niti je ona bila povod za to da Vlada Republike Srpske pokreće pitanje mirnog razdruživanja, kada ista ta vlada jako dobro zna da je nemoguće mirno razdruživanje jednog entitet. Ako, pak, Vlada, insistira na tome, znači li to da, ako je nemoguće mirno, moguće je neko drugo razdruživanje, a to drugo nije ništa drugo, nego rat. A ako već zna da nema mirnog razdruživanja, je li Dodiku jasno da poziva na rat?

Na takvo pozivanje niko ne bi trebalo da se odazove, ni Srbi iz Republike Srpske, ni Srbi iz Federacije, ni drugi narodi iz Bosne i Hercegovine.

Mi, Srbi iz Federacije, dakle, nismo za pozive Milorada Dodika za odcjepljenje RS i smatramo da većina Srba iz Republike Srpske nisu za to, navodi se u reakciji SGV-a PR u BiH.