Josip Juratović za "Avaz": Niko nije protiv Srbije i Srba, žrtve trebaju pravdu, a ne politikanstvo

Rezolucija o genocidu u Srebrenici pripremana je godinu dana i njen osnovni cilj je sačuvati žrtve genocida od zaborava, kazao je za portal "Avaza" poslanik njemačkog Bundestaga Josip Juratović.

On dodaje da je svijet već dugo godina dužan da osigura pravdu za Srebrenicu.



Najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata

- Presude postoje, pozicije su jasne i diskusije sada nisu potrebne. Ovdje se uopće ne radi o tome je li to genocid jer presude sudova su jasne, već o Danu sjećanja na žrtve Srebrenice.

To je dan kada se desio najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata u Evropi. Potpuno je normalno da se taj datum mora na neki način obilježiti i da to bude čin pijeteta prema žrtvama. U svim političkim i drugim raspravama na zapadnom Balkanu žrtve su potpuno zaboravljene - kaže Juratović.

Dodaje da Srebrenica jeste najveći ali da je u ratovima devedesetih mnogo zločina počinjeno na svim stranama, pa je bilo kakvo likovanje u ovom trenutku najmanje potrebno.

- To bi bio novi zločin prema žrtvama, samo ga drugačiji način. Ako se tim žrtvama kao društvo na neki način želimo odužiti, onda trebamo uraditi sve da se to nikada ne ponovi. To je rezolucija i istakla. Kao i to, čega se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najviše plaši, da će se povijesne knjige početi nanovo pisati.

Najveći je problem što se još uvijek ratni zločinci predstavljaju kao heroji. U Srbiji postoje i Mladićevi murali, koje čak i policija štiti. U Srbiji imam puno prijatelja časnih Srba koji se bore možda u težim okolnostima nego bilo ko na Balkanu, jer najteže se boriti protiv "svojih" zločinaca i krive politike. Ja sam to doživio na svojoj koži - dodao je Juratović.

Prijetnje nemirima

Pokušaje da se ishod sjednice Generalne skupštine UN-a predstavi kao pobjeda srpskog režima ocjenjuje smiješnim.

Kaže da na Balkanu uvijek treba biti oprezan ali je ubijeđen da su sve prijetnje nemirima samo dio predizborne kampanje.

- Srbija je okružena NATO-om, na putu je prema EU I nema alternative. Vučić ima još određen manevarski prostor za ove izbore, s kojima opet manipulira. Radi se o izborima za lokalni nivo vlasti, a od njih se pravi nacionalna priča o ugroženosti Srba od ne znam koga.

Niko nije protiv Srbije i Srba, ali se ne slažemo sa Vučićevim režimom. U svakom slučaju, ljudi se ne trebaju plašiti, paniku ne treba stvarati, ali molim sve - nemojte likovati. To nije primjereno, jer nema pobjednika, a izgubile su samo žrtve Srebrenice i njihove porodice. Kao i ostale žrtve. Žrtve trebaju pravdu koju smo im dužni.

Oni od nas ne traže da se bavimo politikanstvom nad njihovom sudbinom, već da stvaramo svijet u kojem se to nikada više, nijednom narodu i nigdje u Evropi, neće ponoviti. To mora biti cilj - ističe Juratović.