Izvoz manji od uvoza: Bosni i Hercegovini prijeti rekordan deficit

Bosna i Hercegovina u prva četiri mjeseca ove godine ostvarila je vanjskotrgovinski deficit od gotovo četiri milijarde maraka. To praktično znači da nam je svakog mjeseca u ovoj godini izvoz bio za milijardu maraka manji od uvoza. Nastavi li se ovaj trend do kraja godine, Bosna i Hercegovina bi mogla zabilježiti rekordan minus u razmjeni sa inostranstvom od čak 12 milijardi, milijardu više u odnosu na prošlu godinu, piše BHRT.

U prva četiri mjeseca ove godine u odnosu na isti period 2023. izvoz je bio manji za 8,3, dok je uvoz povećan za 5,6 posto.

- U periodu januar-april izvoz je iznosio pet milijardi i 320 miliona KM, a uvoz devet milijardi i 291 milion KM. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 57,3 posto. Ostvaren je negativan trgovinski saldo u razmjeni sa inostranstvom od tri milijarde i 971 milion KM.

Najviše izvoza u EU

Ponovo se najviše izvozilo u Evropsku uniju. 75 posto ili tri četvrtine našeg izvoza odnosi se na evropsko tržište. Ali, i tu je zabilježen pad od sedam odsto u odnosu na isti period prošle godine. Najviše su podbacila naša dva ključna izvozna sektora, elektro-metalska i drvna industrija.

- Mi smo u ovim sektorima uglavnom naslonjeni na izvoz u EU i uslovi koji se dešavaju u zemljama gdje izvozimo su zapravo i diktirali situaciju kada je u pitanju izvoz ova dva artikla. Stoga smo i podbacili - kaže Zdravko Marinković, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH.

Na pad izvoza uticalo je, kažu ekonomisti, više faktora, ali glavni je usporavanje evropskih ekonomija, prije svih Njemačke. Ne treba, poručuju, zanemariti ni rat u Ukrajini koji je ušao u treću godinu.

- Kada Evropa dobije nazeb, mi imamo upalu pluća. U smislu, nemamo porudžbina. S druge strane rat u Ukrajini i ulaganje koje EU ima prema Ukrajini jako mnogo iscrpljuju ekonomije tih zemalja, a to u prevodu znači i manje novaca za građane koji bi nešto kupili ili investirali - rekao je ekonomski analitičar Zoran Pavlović.



Poslovanje izvoznika

Iako za pad izvoza nismo odgovorni mi, on će nastavi li se ovako dovesti do toga da ionako ogroman vanjskotrgovinski deficit koji imamo bude još veći.

- Ne znamo šta će se desiti do kraja godine, duga je godina. Ali svejedno možemo zaključiti da shodno postojećim tendencijama vjerovatno će ovaj deficiti biti veći relativno u odnosu na ranije godine. I to prije svega zbog pada izvozne aktivnosti. Za nadati se da se to neće značajnije reflektovati na poslovanje naših izvoznika odnosno posljedično automatski na ostatak bh.ekonomije - kazao je ekonomski analitičar Admir Čavalić.



Ukupna robna razmjena Bosne i Hercegovine u 2023. iznosila je 44 milijarde KM. Vrijednost uvezene robe iznosila 28 , a izvezene 17 milijardi, što znači da je vanjskotrgovinski deficit za prošlu godinu iznosio 11 milijardi KM. Na kraju ove godine vjerovatno ćemo imati još veći minus u razmjeni sa inostranstvom.