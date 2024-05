Bursać: Dodik se zbog Rusa boji za svoju glavu, Amerika mu je jasno rekla da ukoliko nastavi,nestat će RS

- Takav je ugovor sa Rusima, iz tog ugovora se ne izlazi besplatno. Ako ste vidjeli, on zadatke ne izvršava, pa posjećuje Putina. On je sada u poziciji da podnosi raport u Moskvi, tajkunima i Putinu - rekao je.

Rekao je da je Dodik suspendovao Ustav BiH na 49% teritorije države.

- Međutim, dobio je prvu pravu šamarčinu od SAD-a. Kada dobijete diplomatski šamar od SAD-a, onda se povuče ručna kočnica i dobije se prvi žuti karton. Taj šamar je slijedio i od Londona i Brisela. Jednom riječju, Amerika je rekla: Ukoliko Dodik nastavi, nestat će entitet RS.

Kao razmaženo dijete

Upitan da prokomentariše da izjava Ambasade SAD nije stav Vašingtona, nego muslimana koji rade u pres centru, on je kazao da su to odgovori razmaženog djeteta.

- Kada razmaženo dijete ne može dobiti sve što je dobilo i kada shvati da ima jačih od njega na košarkaškom terenu, daje takve odgovore. Sjetit ćemo se Milorada Dodika i njegovih odgovora kako će mu biti ukinute sankcije kada dođe Trampova administracija. Trampova je došla i otišla, došla je Bajdenova, a i vjerovatno će i njegova otići. Svima njima stoje američke sankcije - naveo je.

Ističe da je važno to što su naveli da entiteti nsisu vječni.

- Znate kako kažu, baba dala dinar da uđe u kolo a sad bi dala dva ili sto da izađe iz kola. Mislim da se iz ruskog kola, u kojem je Dodik, ne izlazi besplatno. Tu su Rusi jako nemilosrdni, nema nazad. Vidjeli ste kako padaju avioni. Imali ste popis od šezdeset-sedamdeset ljudi bliskih ruskom vrhu, koji nisu baš poslušali patuljastog cara iz Kremlja, pa su svi završili trovanjem, padom sa desetog sprata, saobraćajnom nesrećom… Mislim da se Dodik itekako zamislio nad svojom glavom.

O odnosu Srbije

Ističe da Srbija ne bi u ovom trenutku vojno stala iza entiteta RS.

- Vučić nije spreman da pruži takvu vrstu pomoći Dodiku. Danas (op.a. jučer) je u četiri oka objasnio Dodiku da Amerikanci imaju svoje crvene linije, a ima ih i on. Zaprijetio mu je novim konkursom za novog Dodika - naveo je Bursać.

Mišljenja je da Dodika u političku penziju mogu poslati samo oni koji su ga stvorili.

- Amerika je jedina država koja može to uraditi od dva sata. Pitanje je kada će to uraditi i zašto to sada ne rade. Da li će pokušati trgovački tal sa Dodikom opet? Dodik je poslao u političku penziju i Tadića, i Tomu Nikolića, i svu garnituru prije njega, Miloševića u Hag. On je sve vrijeme tu, a ima tu trgovačku narav, da su ga mnogi okarakterisali kao seoskog trgovca. On nema ideologiju, on ima pragmatiku - kazao je.