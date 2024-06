Godinu od početka primjene zakonsko rješenje mrtvo slovo na papiru: Zabrana pušenja i dalje na čekanju

Ravno godinu, koliko je prošlo da je u Federaciji BiH službeno, kako je tada obznanjeno, počela primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, u praksi je to i dalje mrtvo slovo na papiru.



Ključni problem

Tako Zakon, koji se kolokvijalno prevodi kao zabrana pušenja, u praksi, zapravo, ne funkcionira, a ključni problem je nepostojanje pravilnika o provedbi tog zakonskog rješenja. Naime, pravilnikom se reguliraju uvjeti za posebne prostorije za pušenje, u smislu izuzetaka zabrane od pušenja, a neophodni su i drugi provedbeni akti koji će, između ostalog, poslužiti i kao smjernice i procedure inspektorima u smislu njihovog nadzora i kontrole.

Upravo je članom 42. tog zakona definirano da će federalni ministar zdravstva u roku od 12 mjeseci od početka primjene Zakona donijeti provedbene propise, što znači da je krajnji rok jučer istekao!

Iako službeno odgovor na to nismo dobili, jer na naš upit jučer iz Federalnog ministarstva zdravstva nisu odgovorili, Jasmina Čekrić, izvršna direktorica Udruženja PROI, koje je od početka bilo uključeno u cijeli proces, kazala nam je da su njihovi predstavnici učestvovali u izradi pravilnika koji je jučer trebao ugledati svjetlo dana.

Iako su ti podzakonski akti, kako nam je rekla, praktično bili završeni, a njihovo donošenje je usporila činjenica da je u međuvremenu počeo mandat nove Federalne vlade, ipak, kako je rekla, oni nisu adresa za pitanje zbog čega pravilnika još nema.

Da cijela stvar bude još gora, Vlada FBiH je propustila u datom roku imenovati Federalnu komisiju za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provođenjem zakona.

Neki mijenjali

U ranijem odgovoru iz Ministarstva zdravstva FBiH nam je rečeno da će prijedlog pravilnika biti objavljen na njihovoj internet-stranici kako bi zainteresirani mogli dostaviti komentare, a nakon javnih konsultacija slijedi objava u „Službenim novinama FBiH“.

Vlasnici brojnih ugostiteljskih objekata već su izvršili određene promjene za primjenu ovog zakona, ali većina njih nije upravo zbog nepostojanja pravilnika.

Raspon kazni

Zbog nedonošenja podzakonskih akata inspekcija može djelovati samo preventivno. Podsjetimo, kazne se u zavisnosti od počinjenog prekršaja kreću u rasponu od 2.000 do 5.000 KM za pravna lica, od 300 do 1.000 KM za odgovorna lica te od 500 do 1.500 KM za vlasnike i korisnike prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno.

DR. Mirsad Kacila bio je pokretač Zakona o zabrani pušenja, nakon što je četiri godine stajao u ladici. No, čeka se primjena.