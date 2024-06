Na području Brčkog proglašena epidemija morbila

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Asmir Mujanović je na temelju analize činjeničnog stanja, na prijedlog predstojnika Pododjela za javno zdravstvo donio Odluku o proglašenju epidemije zarazne bolesti malih boginja (morbili) na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Doktorica medicine Jasmina Čehić Ljaljić iz Pododjela za javno zdravstvo kazala je da je od početka godine prijavljeno 112 slučajeva oboljelih od morbila, i to 28 oboljelih u dobnoj skupini do dvije godine, 27 oboljelih u dobnoj skupini od 2 do 5 godina, 52 oboljelih u dobnoj skupini od 5 do 18 godina te petero starijih od 18 godina.

Nema smrtnih ishoda

Navela je da je od ukupnog broja 24 hospitalizirano te da nema smrtnih ishoda, saopćeno je iz Vlade Brčko distrikta.

- Najznačajnija preventivna mjera je vakcinisanje protiv morbila. Obuhvat vakinisanjem protiv morbila za 2023. godinu iznosio je 52 posto, a potrebna vrijednost za postizanje kolektivnog imuniteta je 95 posto.

Kada se postigne kolektivni imunitet, bolest prestaje cirkulirati. Od ukupnog broja oboljelih 92 nije vakcinisano, četiri osobe su vakcinisane, dok je 16 nepotpuno vakcinisano - navela je doktorica Čehić Ljaljić.

Specijalistica epidemiolog Adrijana Grgić, voditeljica Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Brčko distrikta BiH, predstavila je osnovne simptome morbila.

- Prvo se javlja visoka temperatura, curenje iz nosa, crvenilo očiju i osip na unutarnjoj strani obraza. Sedmog do osmog dana javlja se osip na tijelu koji počinje iza ušiju, obuhvaća kosmati dio glave, širi se na lice i prema trupu, s tim da šake i stopala nisu prekriveni osipom. Osip izbija 48 sati i traje 5 do 7 dana nakon čega nastupa perutanje kože - kazala je doktorica Grgić.

Šta u slučaju pojave simptoma

U slučaju pojave simptoma, dodala je, potrebno je dolazak u Dom zdravlja telefonski najaviti, potrebno je koristiti zaštitnu masku za lice, a u slučaju kašlja treba se koristiti papirni ubrus koji se zamota i baci nakon uporabe.

- Jako je bitno da ne zadržavati se u čekaonicama i javiti se na pult kako bi liječnik odmah pregledao zaraženu osobu. Ukoliko neko od ukućana ima simptome, a ako postoji neko tko je imuno-kompromitiran ili nije cijepljen, potrebno je da se ista osoba odmah izolira kako ne bi prenijela bolest drugima.

Što se tiče osobe koja je oboljela, ona je zarazna četiri dana prije pojave osipa i četiri dana nakon pojave osipa, ukupno osam dana, a može zaraziti devet do jedanaest osoba u svom okružju. Ukoliko se simptomi jave djetetu u vrtiću ili školi, potrebno ga je izolirati u drugu prostoriju i obvezno pozvati roditelja ili staratelja da dođu po svoje dijete.

Ukoliko u drugoj skupini postoji dijete koje živi u istom kućanstvu, potrebno je i to dijete izolirati jer velika vjerojatnoća da će se javiti oboljenje ukoliko nije cijepljen ili je nepotpuno cijepljen - kazala je doktorica Grgić.

Vakcinacija jedina prevencija

Naglasila je kako je jedina prevencija morbila vakcinacija.

- MMR vakcina daje se u dobi od godinu dana, dok se druga doza daje u dobi od šeste godine, pred početak pohađanja škole. Do sada je praksa bila da je Dom zdravlja, kada je u pitanju vakcina, na raspolaganju samo u prvoj smjeni. Međutim, zbog proglašenja epidemije organizirat će se davanje MMR vakcina i u drugoj smjeni, u dječjem dispanzeru - kazala je doktorica Grgić.

Ona je pozvala sve roditelje koji su propustili vakcinisanje, a čija su djeca zdrava, da ih dovedu na vakcinisanje.

Navela je da su cjepiva osigurana i za zdravstveno osoblje.

- Preporuka je da osobe koje rade s oboljelima nose zaštitne maske, vode računa o higijeni, o dezinfekciji ruku i o provjetravanju i dezinfekciji prostora gdje se provodi pregled takvih osoba - podvukla je.