Iz "Autocesta FBiH" zvanično za "Avaz": Hranjen "progutao" 376 miliona KM

Od potpisivanja ugovora o izgradnji tunela Hranjen 2018. godine do danas, u gradnju brze ceste Sarajevo – Goražde Vlada FBiH usmjerila je više od 376 miliona KM.



Kapitalni transferi

Prema podacima koje je “Avaz” dobio iz JP “Autoceste FBiH”, sredstva su odobrena kroz kapitalne transfere za izgradnju autocesta i brzih cesta, a, osim za izgradnju tunela, namijenjena su i za nadzor nad građevinskim radovima, te eksproprijaciju zemljišta na trasi brze ceste.

Tako je 2018. za ovaj projekt Vlada FBiH odobrila 65 miliona KM, godinu kasnije 110 miliona, a 2020. godine još 29,9 miliona maraka. Godine 2021. za brzu cestu Sarajevo – Goražde izdvojeno je 30 miliona, 2022. - 35 miliona, prošle godine odobreno je 66,6 miliona, a u transferima za ovu godinu planirano je 39.955.000 KM.

Podsjetimo, izgradnja tunela Hranjen, ukupne dužine oko 5,5 kilometara, započeta je 2019. godine, ali su u ljeto 2021. radovi obustavljeni nakon što je veći dio sredstava potrošen na trećini urađenog posla. Pravdano je to mnogo težim geološkim uvjetima od očekivanih.

Probijanje tunela

Tadašnje procjene upućivale su na to da će za probijanje tunela biti potrebno oko 120 miliona, a s izgradnjom pristupnih cesta ukupno 320 miliona KM. S obzirom na to da je do sada odobreno 376.455.000 KM, da je do danas probijeno oko 2,8 kilometara ili 51 posto tunela, dok gradnja saobraćajnica sa sjeverne i južne strane nije ni započeta, evidentno je da će ukupna cijena projekta biti višestruko veća.

Radovi zaustavljeni žalbom

S izvođačem radova kompanijom “Euro-Asfalt” u aprilu je potpisan i novi ugovor, ali je on na čekanju zbog žalbe u postupku izbora nadzornog organa. U „Autocestama FBiH“ ne znaju kada će žalbeni postupak biti okončan te očekuju upute Ureda za razmatranje žalbi.