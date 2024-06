Humanitarna organizacija „Help Others": Sedam godina u službi dobra

Humanitarna organizacija „Help Others – Pomozi drugima“ Salzburg, već sedam godina u službi je pomoći onima kojima je to potrebno.

Prema riječima direktora Dževada Islamovića, motiv osnivanja ove organizacije bio je, kako i sam naziv kaže, pomoći drugima. U godinama postojanja organizacije, realizirane su brojne aktivnosti.

Skupljanje novca za liječenja

- Najviše radimo u segmentu pomaganja socijalno-ugroženim, dijelimo pakete, to najviše radimo u Podrinju, jer nam je i centrala ovdje, ali radimo i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Također, skupljamo novac za liječenja onima kojima je potrebno. Stipendiramo jetime, u Bosni i Hercegovini imamo oko 140 jetima. Gradimo kuće za socijalno-ugrožene, kupujemo stanove za jetime. Sanirali smo više kuća, škola. Pomagali smo van Bosne i Hercegovine, Turskoj, Palestini, Sandžaku, i tako dalje - naveo je on.

Jedan od posebnih segmenata rada ove organizacije je narodna kuhinja u naselju Vitinica u Sapni. Svaki dan na kućni prag 120 osoba u potrebi budu dostavljeni topli obroci.

- Sve narodne kuhinje se nalaze u gradovima. Mislim da je ovo jedina kuhinja u Bosni i Hercegovini koja se nalazi na selu. Na to sam se odlučio iz jednostavnog razloga. Šta će oni koji su na selu, kako će doći do grada po obrok. Oni su zaboravljeni. Mi svaki dan dostavljamo obrok na kućni prag. Ali nije da samo dostavljamo obrok, nego naši vozači uvijek porazgovaraju s korisnicima. Za mene je to posebno, kada vidim kako reaguju, koliko im znači - naglasio je Islamović.

Kako dodaje, potražanja za obrocima je mnogo veća, ali nije u mogućnosti da finansijski to realizuje.

- Trebalo bi vozilo, radnici. Kada bih imao veću podršku, možda bi se moglo realizovati. Bez dobrih ljudi ne bismo uspjeli ništa. Od državnih institucija nemamo nikakve podrške. Jedino podršku imamo od Muftijstva tuzlanskog i Pomozi.ba. Ostalo sve dolazi od dobrih ljudi, iz cijelog svijeta. Naravno, broj onih koji podržavaju naš rad je sve veći, jer smo dokazali šta radimo, ljudi imaju povjerenja u nas. Nadamo se da će ih biti još više - poručio je on.

Budimo humani

Jedna od uposlenica ove organizacije je Hatija Mustafić. Ona je ukazala na veliku predanost svih uključenih u rad „Help others“.

- Trenutno nas ima osam zaposlenih. Naš dan krene ujutru pripremama obroka. Svaki dan pripremamo 120 obroka, osim nedjelje. Obroke dostavljamo na kućne pragove. Oni jedva čekaju da ih se obiđe, mi smo im nada. Naravno, uz narodnu kuhinju provodimo i druge značajne aktivnosti. Naše malo nekom znači mnogo, zato, budimo humani, pomozimo drugima - poručila je ona.

Prilikom posjete Vitinici, pratili smo i uposlenike „Help Others“ u podjeli obroka korisnicima.

- Ovo nam znači mnogo. Ova akcija nije samo za jedno, nego je nas više koji čekamo i u to se uzdamo. Dobro nam dođe, posebno starijim. Zadovoljan sam i hranom i osobljem - izjavio je korisnik Alija Noćić, iz naselja Zaseok u Sapni.

I devedesetdvogodišnja Fata Hrustić iz naselja Svrake u Sapni imala je riječi pohvale za „Help Others“.

Ova humanitarna organizacija nastavit će pričati pozitivne priče i u budućnosti.