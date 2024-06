Konaković: Napali su me sarajevski tiktokeri i ublehaši koji se dnevno bave mojim imenom i prezimenom

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kazao je da to što se radi provocira mnogo ljudi.

- Kad uvodite sistem, borite se da uspostavite red u sistemu nereda, normalno je da ima puno oponenata i onih kojima to smeta. Mene su u nekoliko dana napali Vučićevi tabloidi, napao me Vučić da mu planiram ubistvo, napao me Dodik da mu zajedno sa Šmitom i narkokartelom pakujem sve njegove životne probleme, potom neki parlamentarac Knežević iz Crne Gore kojeg zovu Pipun, da sam bio dio Sky-a i narkokartela, napali su me i ovi sarajevski tiktokeri i ublehaši koji se dnevno bave mojim imenom i prezimenom i kad sve to podvučem, fino je to društvance koje se na mene okomilo, ali da im kažem iskreno, to je od početka bio naš cilj da sve njih koji su pobrojani stavimo na pravo mjesto, u tome će, siguran sam, Narod i pravda i ja lično uspjeti - istakao je.