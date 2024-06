Babić i Maletić: Lomili od batina

Na suđenju za zločine u Tesliću, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da su ga Dragan Babić i Milivoje iz Šnjegotine pretukli kada je doveden u logor u Pribiniću.

Mujo Tenić kazao je da je živio u selu Barići i da je sa komšijom 25. juna 1992. pokušao napustiti to područje. On je rekao da je imao kalašnjkov i da su na njih zapucali, te je ranjen i zarobljen. Odveden je u Pribinić.



"Pogledaj me u oči"

- Jedan vojnik, ustvari zločinac, kaže: ‘Pogledaj me u oči’. Ja pogledam i tad sam slomljen, dobio sam toliko batina da sam slomljen - kazao je Tenić, obraćajući se prvooptuženom Draganu Babiću u sudnici, prenosi Detektor.ba.

On je rekao da ga je tada tuklo još nekoliko lica, među kojima jedan Milivoje koji je nosio crvenu beretku i za kojeg zna da je bio iz Šnjegotine.

Svjedok je rekao da je Babić bio upravnik, a Milivoje bio njegova “desna ruka, potrčko“. On je naveo da ga je Babić tukao i u drugim prilikama i da mu se činilo da poznaje karatške vještine.

- Ja sam visok metar i 95. On je mogao dići nogu do mog vrata - prisjetio se Tenić.

Rekao je da je bio ranjen i u dva navrata mu je pružana medicinska pomoć. Kazao je da su dobijali oskudnu hranu, ali je uglavnom nisu mogli pojesti jer bi bili udarani. Tenić je naveo da su i drugi zatočenici bili premlaćivani, a više njih je podgleglo batinama, uključujući Šemsu Efendića, Petra Zebu, Antu Mijatovića, Mustafu Džafića i Remziju Jašarevića.

Kako je naveo, Babić je učestvovao u premlaćivanju tih ljudi, a u nekim slučajevima i Milivoje.

- Mrtav, ubijen, premlaćen… Udarali ga Babić i Milivoje… federom, palicom - rekao je Tenić, govoreći o zlostavljanju Mijatovića.

On je izjavio da je Milivoje “posebno imao pik na Zebu”, a da se Džafiću ruka inficirala od udaraca, ali mu nije ukazana pomoć. Kazao je da su Jašarevića zvanog Buđo optuživali jer se potukao s nekim taksistom prije rata.

- Babić ga je lomio. Buđo kaže: ‘Nemojte, ljudi, molim vas’. Kaže Babić: ‘Ti nisi čovjek’. Ja sam bio kraj vrata kad su ga ubacili zadnji put… izdahnuo pored mene - naveo je svjedok.

Dodao je da bi Babić, nakon što bi se zapili u kafani, puštao pijane vojnike da ulaze i udaraju ih.

On je rekao da je Babić bio upravnik negdje je do polovine avgusta, a poslije je dolazio i privodio ljude. Tenić je kazao da je ostao u Pribiniću do raspuštanja logora, krajem oktobra ili početkom novembra.

Nastavak suđenja

Dragan Babić i Milivoje Maletić optuženi su za ubistva i nečovječna postupanja nad civilima i ratnim zarobljenicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u zatočeničkom objektu u Pribiniću. Babić je optužen u svojstvu upravnika objekta u Društvenom domu u Pribiniću od juna do augusta 1992. godine, kao i vojnog policajca tokom septembra i oktobra, a Maletić kao nekadašnji stražar.

Babićeva Odbrana predočila je svjedoku iskaz iz istrage u kojem nije precizirao da je Babić tukao Jašarevića, na šta je Tenić rekao da to možda nije spomenuo.

Maletićev branilac Branko Ristić pitao je svjedoka da li je iko osim njega vidio nekog stražara s crvenom beretkom, a Tenić je rekao da to svi mogu potvrditi.

Ristić je rekao da je svjedok u ranijem iskazu Milivoja spomenuo samo u jednom slučaju fizičkog zlostavljanja.

- Izjavio sam šta sam pitan, a učestvovao je u svim premlaćivanjima - rekao je Tenić.

Nastavak suđenja bit će naknadno određen.