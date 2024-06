Ništa od obećanja Vlade, rokovi prolaze: Minimalac od 1.000 KM ostaje pusti san

Posljednje najave iz Vlade FBIH glasile su da bi set fiskalnih zakona, koji bi rasteretili privredu, te zakon o minimalnoj plaći, koji bi barem djelimično poboljšao standard radnika, trebali biti usvojeni u drugoj polovini godine.

Međutim, na polovini godine, a s obzirom na rokove potrebne za javnu raspravu i parlamentarnu proceduru, evidentno je da će poslodavci i radnici ispunjenje ovog obećanja čekati do 2025.

- Uz ozbiljnu reformu, naša ekonomija i standard radnika bi mogli biti puno bolji. Do tada, imamo čvrsto obećanje da će se odluka Vlade FBiH o isplati neoporezive pomoći radnicima nastaviti do kraja godine. Nadamo se da će ispuniti to obećanje i u narednih desetak dana donijeti takvu odluku, jer, i to je bolje nego ništa - ističe Smailbegović.

Solidan kreditni rejting

Profesor Željko Rička podsjeća na enorman rast poreznih prihoda, činjenicu da nam EU nudi značajnu finansijsku podršku, da imamo solidan kreditni rejting, ali umjesto da politika prihvati i iskoristi okolnosti koje nam idu naruku, politikantstvo i nesloga nas mogu koštati budućnosti.

- Sve imamo “na izvolite”, ali mi to nećemo. Obećavaju, ali u dijelu gdje je potrebno zakone usaglašavati, međusobno se nadmudruju i jedni drugima podmeću noge. Zato ne mogu ni doći do organizovane porezne politike, koja bi omogućila 1.000 maraka radniku - ističe Rička.

Nekoliko mjeseci kasnije obećano je da će s početkom ove godine FBiH imati najniža porezna opterećenja od 28,5 posto.