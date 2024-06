Vladislav Skarić: 155. godišnjica rođenja jednog od najznačajnijih bh. historičara

1915. - Rođen američki pisac Sol Belou (Saul Bellow), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1976. godine. Djela: romani "Henderson, kralj kiše", "Čovjek na klackalici", "Žrtva", "Ne propusti dan", "Pustolovine Ogija Marča", "Hercog", "Planeta gospodina Semlera", "Humboltov dar", "Dekanov decembar", priče "Mozbijeva sjećanja", drame "Posljednja analiza", "Guka", putopis "Do Jerusalima i nazad".

Rođena američka filmska glumica i pjevačica Džudi Garland

1922. - Američka filmska glumica i pjevačica Džudi Garland (Judy), koja se proslavila već kao djevojčica ulogom u filmu "Čarobnjak iz Oza", za koju je dobila nagradu Oskar, rođena je na današnji dan. Izvrsno je tumačila uloge i u filmovima Vinsenta Minelija (Vincente Minnelli), jednog od pet njenih muževa - njihova kćerka Lajza Mineli (Liza) je također ostvarila sjajnu pjevačku i glumačku karijeru i osvojila Oskara. Ostali filmovi: "Bebe u vojsci", "Osnujmo orkestar", "Bebe na Brodveju", "Mala Neli Keli", "Sretni me u Sent Luisu", "Sat", "Zigfildove ludosti", "Pirat", "Zvijezda je rođena".

1923. - Umro francuski pisac Pjer Loti (Pierre), koji je zbog napisa o okrutnostima kolonijalnih trupa u Indokini otpušten iz vojne službe. Kao pomorski oficir mnogo je putovao i djela mu obiluju egzotikom. O boravku u Crnoj Gori napisao je putopis "Putovanje četiri oficira internacionalnog eskadrona po Crnoj Gori" i pripovijetku "Paskvala Ivanović". Kao veliki turkofil u Prvom balkanskom ratu izražavao je simpatije za Osmansko Carstvo. Više puta je bio u Istanbulu, od 1876. godine, kada je kao mladi oficir na francuskom brodu stigao prvi put u grad na Bosforu koji ga je impresionirao. Loti je bio pod utjecajem osmanskog načina života i to je spomenuo u mnogim svojim djelima. U Istanbulu je upoznao ženu koja je dala ime njegovom romanu “Aziyade”. Naime, roman “Aziyade” je skup njegovih dnevnika koje je pisao u kafani naziva “Rabia Kadın Kahvesi” na istanbulskom brdu kasnije nazvanom po njemu - Pier Loti. Ostala djela: "U haremu", "Lotijeva ženidba", "Mornar", "Islandski ribar", "Gospođa hrizantema", "Roman jednog spahije".

1934. - Umro engleski kompozitor Frederik Delijus (Frederick Theodore Albert Delius), impresionista poznat po simfonijama. Komponovao je i opere i koncerte, uključujući "Misu života", inspiriranu djelom njemačkog filozofa Fridriha Ničea (Friedrich Nietzsche) "Tako je govorio Zaratustra".

1934. - "Rođen" Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Volta Diznija (Walt Disney).

1946. - Umro američki bokser afričkog porijekla Džek Džonson (Jack Johnson), prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

1967. - Preminuo američki filmski glumac Spenser Trejsi (Spencer Tracy), izuzetan tumač niza karakternih uloga, prvi glumac koji je dvije godine uzastopno dobio nagradu Oskar - za filmove "Hrabri kapetan" (1937.) i "Grad dječaka" (1938.). Ostali filmovi: "Bijes", "Sedmi krst", "Citadela", "Starac i more", "Nirnberški proces", "Pogodi ko dolazi na večeru".

2004. - Umro bluz i džez kantautor Rej Čarls (Ray Charles). Dobitnik je 12 muzičkih nagrada "Gremi", među kojima i za najbolju pjesmu - tri puta uzastopno, za "Hit the Road Jack", "I Can't stop loving you" i "Busted".

2015. - Ostaci bizantijske crkve stare 1.500 godina otkriveni nedaleko od Jerusalima. Crkva potječe iz perioda kada je Bizantijska imperija vladala današnjim teritorijama Izraela i Palestine, između 324. i 638. godine nove ere.